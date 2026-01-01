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Commission de la construction du Québec

Construction: le seuil des 200 000 emplois dépassé pour la première fois, dit la CCQ

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25 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

L'industrie de la construction au Québec ne s'essouffle pas et manque encore de travailleurs. Durant l'année 2025, elle a enregistré 216 millions d'heures de travail, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente.

Et, pour la première fois, l'industrie a dépassé le seuil des 200 000 travailleurs.

Dans ce contexte, les perspectives d'emplois sont excellentes et «la disponibilité actuelle des travailleurs est faible», indique la Commission de la construction du Québec, dans son rapport sur les perspectives professionnelles pour les années 2026 à 2030, publié lundi.

Le secteur du génie civil a particulièrement contribué à la force de l'industrie. Le secteur institutionnel et commercial n'a pas fléchi «contre toute attente», précise la Commission.

Quant à la construction résidentielle, elle a repris de la vigueur depuis le creux de 2024.

«Dans plusieurs métiers, on observe que le nombre de personnes diplômées n'est pas suffisant actuellement pour combler les besoins des chantiers», note la CCQ.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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