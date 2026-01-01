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Propriétaire du Pirate de Laval depuis 1976

La famille De Civita fonde le Groupe Le Pirate

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23 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

La famille De Civita, à qui l’on doit le restaurant Le Pirate de Laval, véritable institution lavalloise depuis 1976, annonce la création du Groupe Le Pirate. Cette nouvelle entité vient structurer, sous une même enseigne, l’évolution d’une entreprise familiale qui façonne le paysage de la restauration lavalloise depuis un demi-siècle.

Fondé par Alex De Civita Sr., Le Pirate de Laval s’est imposé au fil des décennies comme une adresse de référence à Laval, portée par une même famille et une même exigence. La création du Groupe Le Pirate marque le passage de témoin vers la génération suivante et donne à l’entreprise les assises dont elle a besoin pour grandir.

« Mon père a bâti Le Pirate avec ses mains et son cœur, il y a presque cinquante ans. Créer le Groupe Le Pirate, aujourd'hui, c'est notre façon de prendre soin de ce qu'il nous a légué et de lui donner les moyens de durer. On ne part pas de zéro : on continue une histoire de famille, avec le même sérieux qu’il y a mis », affirme Alex De Civita, copropriétaire du Groupe Le Pirate.

Le Groupe Le Pirate sera dirigé par Alex Jr. et Vincent De Civita, qui représentent la relève familiale, aux côtés de leur père et fondateur Alex De Civita Sr., toujours actif.

Un nouveau chapitre pour la famille De Civita

Au-delà du volet officiel de cette annonce, la création du Groupe traduit une intention claire : inscrire dans la durée une façon de faire la restauration fondée sur l’accueil, la constance, la pure tradition italienne et, surtout, son attachement à la communauté lavalloise. Avec le Groupe Le Pirate, la famille se donne les moyens de grandir, toujours dans la restauration, toujours avec le même soin qui fait sa réputation depuis 1976.

« On est une famille québécoise d'origine italienne, et on est fiers des deux. C'est ce mélange-là qu'on met dans nos cuisines et dans notre façon de recevoir, depuis le premier jour. Laval nous l'a bien rendu et on compte continuer de le lui rendre avec des projets inspirés de cet héritage ancré en nous », de conclure Vincent De Civita.

Le Groupe Le Pirate entend demeurer fidèle à son histoire, tout en se donnant les moyens d’écrire les prochains chapitres.

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