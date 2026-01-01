Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Atelier d’échange et de sensibilisation sur la santé et la sécurité du travail

L’Escouade prévention nouveaux travailleurs de la CNESST est de retour

durée 11h00
24 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par Salle des nouvelles

La nouveauté en emploi ou le changement récent de poste peut augmenter le risque pour les travailleurs de subir une lésion professionnelle, peu importe l’âge. Les causes possibles sont nombreuses : manipulation d’outils jamais utilisés avant, méconnaissance des procédures de travail, apprentissage de nouvelles tâches, etc. De là vient l’importance de la prévention et de la formation.

Vous cherchez une façon dynamique d’aider votre personnel? Faites appel sans tarder à l’Escouade prévention nouveaux travailleurs de la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST). Des ateliers de sensibilisation pour informer et
soutenir les milieux de travail qui le souhaitent sont offerts. L’Escouade se déplace entre autres dans des usines, des épiceries et des boutiques, et ce, sans frais.

Composée de 36 agentes et agents de prévention, l’Escouade propose un atelier d’une heure,
traitant notamment de la démarche de prévention ainsi que des droits et des obligations des
employeurs, des travailleuses et des travailleurs. Les activités se tiendront du 25 mai au
21 août 2026.

Des agents présents dans la région

Mohammed Joulid et Yani Amirouchen, tous deux agents en prévention, se déplaceront dans la région de Laval pour offrir des ateliers d’échange et de sensibilisation sur la santé et la sécurité du travail.

À la fin de l’atelier, les participantes et participants :
- sauront identifier les principaux risques et dangers présents dans leur environnement de travail;
- sauront reconnaître leurs rôles et leurs responsabilités en matière de SST, ainsi que leurs droits et obligations;
- auront reçu de l’information sur les lois en matière de normes du travail et d’équité salariale, et connaîtront les ressources à consulter.

Quels sont les avantages de faire appel à l’Escouade prévention nouveaux travailleurs?

L’Escouade permet aux employeurs et aux travailleuses et travailleurs d’améliorer leurs pratiques relatives à la santé et à la sécurité afin de favoriser des milieux de travail toujours
plus équitables, sains et sécuritaires.

De plus, les ateliers de l’Escouade sont idéaux pour créer et maintenir un climat d’échange
favorable entre les différents acteurs des milieux de travail, contribuant ainsi à limiter l’effet de
la nouveauté en emploi sur la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs.

Bilan 2025 de l’Escouade

En 2025, 8 997 travailleuses et travailleurs et 1 253 représentantes et représentants d’employeurs ont été rencontrés dans le cadre des ateliers de l’Escouade. Au total, 953 présentations en entreprise ont été offertes durant la saison estivale à travers le Québec.

Pour en savoir plus sur l’Escouade : www.cnesst.gouv.qc.ca/escouade-prevention. Pour recevoir la visite de l’Escouade dans votre milieu de travail :[email protected].

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La famille De Civita fonde le Groupe Le Pirate

Publié hier à 10h00

La famille De Civita fonde le Groupe Le Pirate

La famille De Civita, à qui l’on doit le restaurant Le Pirate de Laval, véritable institution lavalloise depuis 1976, annonce la création du Groupe Le Pirate. Cette nouvelle entité vient structurer, sous une même enseigne, l’évolution d’une entreprise familiale qui façonne le paysage de la restauration lavalloise depuis un demi-siècle. Fondé par ...

LIRE LA SUITE
L'inflation a atteint 3,2 % en mai au pays

Publié le 22 juin 2026

L'inflation a atteint 3,2 % en mai au pays

L'inflation a augmenté de 3,2 % d'une année à l'autre en mai au pays, selon Statistique Canada, en hausse par rapport à la progression de 2,8 % observée en avril. L'agence fédérale attribue cette hausse sur un an aux prix élevés de l'essence. L'inflation n'avait pas dépassé 3,0 % depuis la fin 2023 à l'échelle nationale. Au Québec, l'inflation ...

LIRE LA SUITE
Laval : déménagement du point de service de la SAAQ tenu par CAA-Québec

Publié le 18 juin 2026

Laval : déménagement du point de service de la SAAQ tenu par CAA-Québec

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et CAA-Québec avisent la clientèle de Laval et des environs du déménagement du point de service situé au 660, boulevard Le Corbusier à Laval. À compter du 24 août 2026, les services seront offerts dans une nouvelle succursale, située au 2830, boulevard Saint-Martin Est à Laval (quartier ...

LIRE LA SUITE