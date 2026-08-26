À travers tout le Canada
L’achat local connaît un regain d’intérêt face à la hausse des droits de douane
L’achat local connaît un regain d’intérêt à travers tout le Canada, alors que la contestation face aux droits de douane américains s’intensifie.
Les consommateurs, désireux de soutenir les produits et les entreprises locales, échangent des conseils d’achat en ligne, tandis que les commerçants réactualisent l’étiquetage des produits soumis à des droits de douane ou d’origine locale dans leurs magasins.
Margaret Chapman, de Narrative Research, explique que le mouvement d’achat canadien s’ancre de plus en plus dans les habitudes d’achat à mesure que les tensions commerciales s’aggravent et que les consommateurs cherchent des moyens de soutenir l’économie locale.
Elle précise que des sondages ont montré que de nombreux consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits canadiens, une tendance qui devrait s’amplifier à mesure que la guerre commerciale s’intensifie.
Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail, prévoit que les détaillants chercheront de plus en plus à signaler les produits soumis à des droits de douane afin que les consommateurs puissent mieux comprendre les prix.
Loblaw a de nouveau ajouté des symboles «T» sur les étiquettes de ses rayons d’épicerie pour signaler les produits soumis à des droits de douane, tout en continuant à utiliser le symbole de la feuille d’érable pour indiquer les produits locaux.
Entreprise dans cette dépêche: (TSX:L)
Brett Bundale, La Presse Canadienne
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