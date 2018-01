En janvier : quoi faire dehors à Laval

Cet hiver à Laval, une foule d’activités attendent petits et grands aux quatre coins de la ville.

Dans les parcs de quartier

Rendez-vous d’initiation au patinage avec des moniteurs qualifiés et de patinage animé »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/initiation-au-patinage.aspx

Initiation au patinage

o Parc Prince-Rupert, Auteuil (les samedis du 13 janvier au 17 février, 8 h à 12 h)

o Parc Dumas, Vimont (les dimanches du 14 janvier au 25 février, 11 h à 14 h)

o Parc de Lausanne, Vimont (les dimanches du 14 janvier au 25 février, 13 h à 15 h 15)

o Parc Émile, Laval-des-Rapides (les samedis du 20 janvier au 24 février, 9 h 30 à 11 h)

o Parc Champfleury, Sainte-Rose (les samedis du 27 janvier au 3 mars, 13 h à 15 h)

o Parc du Moulin, Saint-François (les samedis du 27 janvier au 24 février, 10 h à 11 h 30)

o Parc Isabelle, Fabreville (les samedis du 27 janvier au 3 mars, 10 h à 12 h)

o Parc Val-des-Arbres, Duvernay (les samedis du 27 janvier au 24 février, 13 h à 14 h 30)

Patinage animé

o Parc Prince-Rupert, Auteuil (les jeudis du 18 janvier au 22 février, 18 h à 20 h)

o Parc Florent, Sainte-Dorothée (les samedis du 20 janvier au 24 février, 10 h à 12 h)

o Parc Laval-Ouest, Laval-Ouest (les samedis du 20 janvier au 24 février, 10 h à 12 h)

Rendez-vous d’initiation au hockey avec des moniteurs qualifiés »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/initiation-hockey.aspx

o Parc Prince-Rupert, Auteuil (les dimanches du 14 janvier au 18 février, 10 h 30 à 12 h)

o Parc Émile, Laval-des-Rapides (les samedis du 20 janvier au 24 février, 11 h à 13 h)

o Parc Champfleury, Sainte-Rose (les samedis du 27 janvier au 3 mars, 13 h à 15 h)

Rendez-vous glissade »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/glissade.aspx

o Parc de Lausanne, Vimont (les dimanches du 7 janvier au 25 février, 9 h à 12 h)

o Parc Isabelle, Fabreville (les samedis du 27 janvier au 3 mars, 10 h 12h)

Rendez-vous cardio en plein air (nouveauté) »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/cardio-plein-air.aspx

o Parc Prince-Rupert, Auteuil (les dimanches du 14 janvier au 18 février, 11 h 20 à 12 h)

Concours de bonhommes de neiges et de châteaux forts (nouveauté)

o Parcs Champfleury (Sainte-Rose) et Isabelle (Fabreville) : du 15 janvier au 31 mars

Dans les grands parcs »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/grands-parcs.aspx

Berge aux Quatre-Vents »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/berge-quatre-vents.aspx

À Laval-Ouest

o Patinage animé : du 20 janvier au 24 février, 10 h à 12 h

Berge des Baigneurs »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/berge-baigneurs.aspx

À Sainte-Rose

o Randonnée écologique à la nouvelle lune : 13 janvier, 19 h à 21 h



Coup d’envoi des fêtes d’hiver : Laval en blanc, les 26, 27 et 28 janvier »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/laval-en-blanc.aspx

o Concours de bonhommes de neige et de châteaux forts (nouveauté) : du 31 janvier au 31 mars

Centre de la nature »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/centre-nature.aspx

À Saint-Vincent-de-Paul

o Expérience maneige | initiation au ski alpin et à la planche à neige : les samedis et dimanches de janvier à mars, 10 h à 15 h

o Soirées de patinage animé : les samedis 13 et 20 janvier, 18 h 30 à 21 h 30

Parc des Prairies »»» www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/parc-prairies.aspx

À Laval-des-Rapides

o Patinoire récréative, sentier damé pour le ski de fond, labyrinthe de neige, butte de glisse et sentier pour la raquette

Programmation complète »»» dehors.laval.ca