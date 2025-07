Un rapport citoyen sur l’état du français à Laval sera déposé demain

À quelques jours des Jeux de la francophonie canadienne, qui se tiendront sur le territoire du 15 au 19 juillet, Laval réaffirme son engagement envers la langue française. La Ville déposera demain lors du conseil municipal un rapport citoyen sur l’état du français à Laval, fruit des travaux de son Comité consultatif ad hoc sur la langue française (CCLF).

Elle adoptera également cet été une nouvelle directive interne visant à baliser l'utilisation d'une autre langue que le français dans ses communications officielles.

« Le rapport du CCLF pose un regard lucide et rassembleur sur la réalité linguistique lavalloise. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du comité pour la qualité de leur travail, qui contribuera à nourrir nos actions. Plusieurs de leurs recommandations rejoignent des mesures que nous avons déjà engagées, et nous nous engageons aujourd’hui à en mettre d’autres en œuvre, dont l’élaboration d’un plan d’action municipal et d’une campagne de valorisation du français. Je transmettrai également ce rapport au ministre de la Langue française, puisqu’il contient des propositions structurantes qui dépassent le champ d’action municipal et méritent d’être portées à l’échelle nationale », explique Stéphane Boyer, maire de Laval

Des actions déjà en cours, en cohérence avec les recommandations du comité

Laval se distingue comme l’une des rares municipalités québécoises à avoir mis sur pied un comité citoyen entièrement consacré à la langue française. Les recommandations de celui-ci s’articulent autour de sept axes, dont l’exemplarité linguistique de l’administration, la valorisation du français dans l'espace public, l’accès à des activités culturelles en français et une meilleure communication avec les entreprises et les personnes nouvellement arrivées.

La Ville de Laval prend acte des recommandations du comité et se réjouit que plusieurs d’entre elles trouvent déjà écho dans des initiatives mises en place. Parmi celles-ci, notons la remise d’une trousse d’accueil en français aux personnes nouvellement arrivées, la diffusion de musique francophone dans tous les espaces municipaux ainsi que le développement d’une stratégie de contenu en français sur TikTok pour mieux rejoindre les jeunes. Une étude est également en cours pour bonifier les communications avec les groupes communautaires, et une démarche d’écriture inclusive accessible a été complétée par la Ville afin de favoriser une meilleure compréhension du français sur le Web.

Le français comme langue d’avenir, dans un contexte de diversité

Le Portrait de la situation de la langue française à Laval, réalisé par le CCLF, met en lumière le contexte particulier de la ville, qui se distingue par une forte croissance démographique et une importante population immigrante. Près d'un tiers (32 %) de la population lavalloise détient un statut d'immigrant, ce qui en fait l'une des villes québécoises où l'immigration récente est la plus marquée.

Si 92 % de la population lavalloise est en mesure de soutenir une conversation en français, cette proportion était de 95 % en 2001. Entre 2001 et 2021, la proportion de la population qui parle français au moins régulièrement au travail est passée de 94 % à 91%.

Dans ce contexte, le défi est de taille, mais aussi porteur de sens. Le comité plaide pour une approche du français comme langue inclusive et rassembleuse. Une vision que l’administration municipale partage et entend concrétiser en poursuivant ses efforts, main dans la main avec la société civile, les institutions publiques et les autres paliers de gouvernement.

Une directive claire pour baliser les exceptions

Conformément à la modernisation de la Charte de la langue française, la Ville déposera cet été une directive particulière précisant les situations exceptionnelles dans lesquelles une autre langue peut être utilisée par l’administration municipale. Celles-ci concernent notamment la sécurité et la santé publique, la justice naturelle, l’accueil des personnes immigrantes récemment arrivées ou encore les communications avec des groupes précis, comme les autochtones et les personnes admissibles à l’éducation en anglais.

Jeux de la francophonie : célébrer notre langue ensemble

Du 15 au 19 juillet, Laval accueillera des centaines de jeunes d’expression française en provenance de partout au pays dans le cadre des Jeux de la francophonie canadienne. Cet événement phare sera l’occasion pour la Ville de célébrer la langue française dans toute sa diversité, et de démontrer son engagement à la faire rayonner. La population est chaleureusement invitée à prendre part aux festivités.