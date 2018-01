Dehors pour Laval en blanc du 26 au 28 janvier

La prochaine édition de la populaire fête hivernale Laval en blanc se tiendra les 26, 27 et 28 janvier aux abords de la rivière des Mille Îles, dans le Vieux-Sainte-Rose. Plusieurs nouveautés figurent à la programmation : le lancer de la hache, des activités d’habiletés avec des joueurs du Rocket de Laval, un circuit d’hébertisme et un parcours d’énigmes. Sans oublier l’éclatant feu d’artifice et les spectacles musicaux d’Andréanne A. Malette, d’Henri Godon et d’autres artistes qui interpréteront les classiques du répertoire traditionnel québécois. Toutes les activités sont gratuites.

Le maire, Marc Demers, se réjouit que Laval en blanc soit « une occasion de se réunir dans l’un des sites les plus enchanteurs de Laval. En proposant la plus grande fête hivernale des Lavallois à la berge des Baigneurs, nous démontrons notre volonté de nous réapproprier nos rives et notre capacité d’y tenir une programmation exceptionnelle, même en hiver. » Selon Virginie Dufour, membre du comité exécutif et conseillère du district de Sainte-Rose, Laval en blanc a tout pour séduire les visiteurs : « Les habitués apprécieront les nouveautés et ceux qui nous visiteront pour la première fois découvriront le sentier de glace d’un kilomètre, la glissade géante, les zones chaleur, de l’animation loufoque et des prestations d’artistes connus. » .



Programmation de Laval en blanc : plein air et spectacles sous le chapiteau

Les incontournables :

Feux d’artifice

Traîneau à chiens

Pêche blanche

Soccer bulle

Patinage et glissade

Sculpture de neige et vitrail sur glace

Les nouveautés :

Lancer de la hache

Activités d’habiletés avec le Rocket de Laval

Circuit d’hébertisme

Parcours de défis et d’énigmes

Il est à noter que certaines activités requièrent une inscription. Détails de la programmation :

dehors.laval.ca (https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/laval-en-blanc.aspx)