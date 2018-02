La Ville de Laval contribue au rayonnement du théâtre jeunesse

La Ville de Laval invite les jeunes auteurs et metteurs en scène à soumettre leur candidature au Programme de mentorat pour la relève théâtrale.

« Le Programme de mentorat pour la relève théâtrale nous permet de soutenir les artistes de la relève, en plus de bonifier l’offre culturelle destinée à l’enfance et à la jeunesse. De plus, nous rendons ces productions théâtrales accessibles à toutes les familles lavalloises, qui pourront assister à une représentation dans leur parc de quartier », a souligné Christiane Yoakim, présidente du conseil municipal, conseillère du district Val-des-Arbres et responsable des arts.

Ce programme permet à des artistes de la relève, âgés de 18 à 35 ans, de créer un spectacle jeunesse sous l’œil avisé d’un mentor. Les participants sont accompagnés dans le processus de création, de l’écriture à la mise en scène en passant par la production et la diffusion, par la compagnie de théâtre Harpagon. La pièce est ensuite présentée au Centre de la nature, lors des fins de semaine familiales, avant de partir en tournée dans les parcs de la ville.

Déposer une candidature

L’appel de candidatures s’adresse aux auteurs et aux metteurs en scène en voie de professionnalisation qui s’intéressent à la création jeune public. Les artistes ont jusqu’au 15 mars 2018 pour proposer leur candidature. Pour plus de renseignements sur le programme, visitez le site Web de la Ville de Laval, sous l’onglet Culture, dans la section Soutien aux artistes.

Un spectacle par année

Le Programme de mentorat pour la relève théâtrale a déjà contribué à la création de huit spectacles. Cet été, c’est Le camping à Jojo! qui prendra d’assaut la scène du Village des arts du Centre de la nature, œuvre écrite par Lauriane Derouin et mise en scène par Myriam Fugère dans le cadre de l’édition 2017-2018 du Programme de mentorat pour la relève théâtrale.