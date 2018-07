Le Festival Artefact débarque à Vaudreuil-Dorion dans moins d’un mois

Dans moins de dix jours, le Festival Artefact fera entendre ses premières notes le 26 juillet prochain à Vaudreuil-Dorion. Pour cette 7e édition, le comité organisateur mise sur une programmation variée qui plaira à tous.

L’édition 2018 de l’activité s’annonce pleines de surprises. Parmi les artistes qui défileront sur scène on peut nommer: Klô Pelgag, Hubert Lenoir, Random Recipe (photo), Lydia Képinski, Gazoline, La Famille Ouellette, Lou-Adriane Cassidy, Félix Dyotte, Massicotte et Galaxie entre autres.

Les organisateurs plongent aussi dans le vide en 2018 alors que l'événement change de lieu et se tourne vers de nouveaux partenaires.

« Pour la première année, l’événement se tiendra sur deux sites à la Ville de Vaudreuil-Dorion. On est très contents. C’est le dynamisme des élus municipaux et des commerçants qui nous a séduit. On espère que les citoyens seront au rendez-vous », explique le cofondateur du Festival Artefact, Francis Paquette.

Crédit photo: Courtoisie

Les artistes qui déferleront sur les deux scènes du Festival Artefact sont tous des coups de coeur des organisateurs. Leur point commun? « Ce sont tous des talents qu’on a envie de faire découvrir. On est vraiment chanceux car on peut aussi compter sur des partenaires de qualité et grâce à eux, on peut offrir les spectacles gratuitement aux spectateurs », ajoute-t-il.

Au cours des prochains jours, le Festival Artefact tiendra un concours sur sa page Facebook en collaboration avec le Château Vaudreuil. « Les gens doivent rester à l’affût car ce sera fou. Sérieusement, chaque année, on travaille très fort pour proposer un rendez-vous musical de qualité aux spectateurs. C’est encore le cas cette année alors venez en grand nombre », invite-t-il.

Il ne manque plus que la collaboration d’un autre partenaire de taille: Dame nature. Si le climat penche du côté des organisateurs, tous les ingrédients seront en place pour réussir la recette. « Longue vie à la culture dans Vaudreuil-Dorion! », lance-t-il en terminant, enthousiaste.