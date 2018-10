Concert d’Halloween « Laval frissonnant »

Le Chœur de Laval entame sa 50e saison avec son concert Laval frissonnant, un conte musical sur les légendes lavalloises où les forces maléfiques seront au rendez-vous.

La création d’un conte musical d’épouvante alliant peste, hypnose et hystérie a été possible grâce à la participation de la talentueuse auteure Amélie Pineault.

Suivez le récit d’une jeune femme de l’Île-Jésus accusée à tort de sorcellerie sous les musiques de Schubert, Saint-Saëns, Fauré, Orff, Moussorgski et bien d’autres. La lumineuse Nathalie Choquette vous guidera dans cette soirée d’effroi. Une expérience unique.

Traversez la nuit et les ténèbres par le biais de récits recueillis auprès de nos ainés lavallois sous les musiques de Berlioz, Saint-Saëns, Fauré, Orff, Moussorgski. La lumineuse Nathalie Choquette vous guidera dans cette soirée d’effroi et d’épouvante. Sébastien Ouellet, baryton, prêtera sa voix à des rôles inspirant inquiétude et terreur.

Le Chœur de Laval, accompagné par l’Orchestre symphonique de Laval, proposera une prestation hors du commun avec une mise en scène de Mario Borges, codirecteur du Théâtre Bluff. Sous des projections visuelles flamboyantes de Roxanne Gendron, l’auditeur sera porté au creux de la nuit.

Plus de 110 personnes réunies sur scène, dont l’Orchestre symphonique de Laval, les solistes Natalie Choquette et Sébastien Ouellet, les acteurs Manon Lussier, Jean-Pierre Gauthier, Vincent Fafard et le Chœur de Laval, seront placés sous la direction de Dany Wiseman, éminent directeur musical.

Un concert pour tous

Laval frissonnant, un conte musical d’Halloween original, tout en image et mis en scène avec des comédiens d’ici. « Une création unique! Une inspiration grave et céleste dans laquelle la lumière divine illumine d’obscures ténèbres et dont la musique a toujours ému jusqu’au bord du vertige », de dire Dany Wiseman.

Billets en prévente à 35$ sur réservation au www.choeurdelaval.ca. Les billets seront en vente le jour même à partir de 19h à la Salle Marcellin-Champagnat au tarif unique de 40$. Admission générale.