Une édition coloré et dynamique pour souligner la 20e édition du marathon d'écriture du Collège Montmorency

Le Service de la vie étudiante du Collège Montmorency, en collaboration avec le Département de français et de littérature, organise la 20 e édition du Marathon d’écriture qui aura lieu le lundi 12 novembre dès 10 h, au Collège.

Comme chaque année, cette activité est offerte gratuitement à tous les étudiants du Collège. Une nouveauté cette année, les étudiants pourront s’inscrire au demi-marathon.

Durant 12 heures consécutives, les étudiants participants auront la chance de se livrer collectivement à leur passion d’écrire, de perfectionner leur style d’écriture, de se sensibiliser à différents styles d’écriture et d’avoir un contact privilégié avec des auteurs de renom. Les ateliers portant sur l'écriture d'un roman, d'un texte humoristique, de théâtre et d'une chanson seront respectivement animés par Sophie Bienvenu, Arnaud Soly, Jean-Philippe Baril Guérard et Karim Ouellet, quatre jeunes auteurs québécois.

Le concours littéraire revient cette année

Les participants écriront un texte s’inspirant de la thématique annoncée au début du concours. Les auteurs des quatre meilleurs textes, sélectionnés par le jury, mériteront chacun une bourse de 100 $ remise par la Fondation du Collège Montmorency. De plus, ils pourront représenter le Collège Montmorency au Marathon intercollégial d’écriture de 24 heures qui aura lieu au Cégep André-Laurendeau les 22 et 23 février prochain.

Cette année, le Collège souligne les 20 ans d'existence du Marathon d'écriture. Inspiré du Marathon d'écriture intercollégial initié au Cégep André-Laurendeau, le Marathon d'écriture du Collège Montmorency a accueilli au cours des 20 dernières années, 61 auteurs renommés. Des centaines d'étudiants passionnés par l'écriture sont ressortis de l'événement heureux de leur expérience et des rencontres privilégiées avec ces auteurs.

Le Collège Montmorency remercie tous les auteurs, tous les participants qui ont répondu à cette rencontre avec l'écriture et la langue française, ainsi que tous les partenaires.

Le Marathon d’écriture du Collège Montmorency est produit grâce à la contribution financière du Service de la vie étudiante, de la Direction des études, de l’Union des écrivains du Québec et de la Fondation du Collège Montmorency. De nombreux partenaires se joignent à l'événement en commanditant des prix de présence et des prix remis aux auteurs des meilleurs textes.

Auteurs invités au Marathon d' écriture du Collège Montmorency (1999 à 2018) Roger Cantin Bryan Perro Guillaume Vigneault Dominique Demers Danielle Laurin Jacques Davidts Robert Léger Patrick Senécal Luc Boily François Guerrette Raymond Plante Jean-Marc Massie Isabelle Langlois Jean Barbe Sylvie Massicotte Christian Bégin Christian Vézina Benoit Chartier Carole Fréchette Catherine Durand Yvan Bienvenue Myriam Beaudoin Stéphane Despatie Claude Legault Jean-Francois Nadeau Yann Perreau Patrick Sénécal Sébastien Chabt Michel Rabagliati Anne Émond Stéphane Archambault Patrice Michaud Yvan Bienvenue Jennifer Tremblay Nicolas Dickner YVY Chrystine Brouillet Mathieu Arsenault Biz Christian Vanasse Marco Micone Luc Senay Stanley Péan Stéphane Lafleur Nadine Bismuth Chloé Vari Fredric Gary Comeau Julien Corriveau Chrystine Brouillet Simon Boulerice Paul Piché Yannick Éthier Jean-Francois Mercier Sophie Bienvenu Ken Scott Arnaud Soly Vincent Vallière Jean-Philippe Baril Guérard Sania k. Laflamme Karim Ouellet