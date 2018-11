Le Conseil régional de la culture de Laval (CRCL) est heureux d’annoncer le lancement d’une nouvelle plateforme culturelle : Signé Laval – Territoire culturel.

Ce projet Web, entièrement dédié au rayonnement de la culture à Laval, est rendu possible grâce au soutien financier de quatre grands partenaires : la Ville de Laval, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et Patrimoine canadien.

Grâce aux ententes conclues avec ses principaux partenaires, le CRCL peut compter sur des investissements totalisant 555 000$. Réparties sur cinq ans, les sommes octroyées à l’organisme permettent de doter la région de Laval d’une plateforme culturelle à destination du grand public et de réaliser la campagne de communication qui accompagne son lancement.

Les investissements des partenaires se déclinent comme suit :

La Ville de Laval et le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) ont injecté un montant total de 110 000$, réparti sur trois ans (2015-2017), par l’entremise de l’Entente de développement culturel. Cet appui a permis de produire un diagnostic, de réaliser l’étude de besoins, de travailler sur les fonctionnalités de la plateforme et d’assurer le montage financier du projet.

« La Ville de Laval considère la culture comme l’un des quatre piliers du développement durable : elle est aussi importante que le social, l’économie et l’environnement puisqu’elle contribue à notre ouverture sur le monde, à notre bien-être et à la vitalité de notre communauté. Laval se positionne comme un pôle culturel crédible et participe activement à la valorisation de la vie culturelle locale. La nouvelle plateforme Signé Laval est un outil technologique adapté à la réalité d’aujourd’hui et aux besoins des Lavallois. Elle leur permettra de découvrir la richesse et la diversité de la vie culturelle de leur région », de dire Marc Demers, maire de Laval.

« Le Conseil régional de la culture de Laval tient à exprimer toute sa reconnaissance à la Ville de Laval, au MCC, au MAMH et à Patrimoine canadien pour leur soutien financier à cette initiative. Signé Laval – Territoire culturel a été imaginé pour améliorer le rayonnement de l’offre culturelle et des attraits historiques et patrimoniaux lavallois. Par le biais de cette plateforme, le CRCL fait le pari de décupler la visibilité des activités programmées par la communauté culturelle lavalloise et la municipalité. Accessible dès aujourd’hui, Signé Laval invite le grand public à (re)découvrir ce qui fait de Laval un territoire culturel riche, unique, où se déploie une variété impressionnante d’activités pour tous les goûts et tous les âges. Merci à nos partenaires et longue vie à Signé Laval! », d'ajouter Sylvie Lessard, présidente du Conseil régional de la culture de Laval.

La création de l’identité visuelle et nominale de la plateforme culturelle a été confiée à l’agence de communication Featuring. Le choix du nom Signé Laval - Territoire culturel marque la volonté d’affirmer une identité culturelle lavalloise forte. Le logo, en mouvement et pris sur le vif, est découpé comme une liste déroulante. Il met en lumière la multitude des disciplines artistiques et des domaines culturels présents à Laval.

Signé Laval - Territoire culturel est un site Web entièrement responsive à destination du grand public. Il propose un calendrier de l’offre culturelle régionale, un magazine dévoilant toute la richesse artistique et patrimoniale de Laval ainsi qu’un répertoire des différentes organisations et artistes professionnels du territoire.

Signé Laval - Territoire culturel, fruit d’une collaboration inédite entre Caligram, Culture Creates et Folklore, a été conçu pour favoriser la découverte de l’offre culturelle du territoire. Les informations présentes dans la sectionÉvénements sont transformées en données structurées et interconnectées : celles-ci sont organisées pour répondre à l’évolution des modes de recherche sur le Web, et pour être facilement repérables par les moteurs de recherche à commande vocale et les outils d’intelligence artificielle.

Grâce à la création de contenus originaux - capsules vidéos, projets photo, articles - la plateforme révèle et met en valeur, sous des angles inédits, la vitalité culturelle de la région. Ces contenus, hébergés sur Signé Laval, sont relayés via une stratégie de communication et de marketing ciblée. Ils permettent à Signé Laval de développer, d’engager et de fidéliser son public, en plus de véhiculer une nouvelle image de Laval en tant que territoire culturel riche et dynamique.