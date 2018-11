Une Semaine interculturelle pour grandir et s’ouvrir

La 16e édition de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) se vit et se célèbre aux quatre coins de Laval cette année. En collaboration avec plusieurs organismes du milieu, la Ville de Laval convie tous les Lavallois et Lavalloises à fêter la diversité en participant aux nombreuses activités prévues entre le 5 et le 11 novembre prochain.

Organisées par différents organismes de la région, ces activités ont pour objectif de multiplier les espaces de rencontre et d’ouvrir la discussion pour favoriser un vivre-ensemble harmonieux. La Ville de Laval est fière de soutenir financièrement les activités de cette 16e édition dans le cadre de la deuxième entente en immigration Programme Mobilisation-Diversité, qui a été conclue avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) en août 2017.

« La diversité culturelle est une richesse pour Laval. Les initiatives des organismes et les actions prises par la Ville dans le cadre de la SQRI ont pour but d’encourager le dialogue et de susciter le rapprochement entre les cultures. Il s’agit également d’une occasion de lutter contre les préjugés et de contribuer au développement de la solidarité et de l’inclusion sociale », a mentionné Aline Dib, conseillère municipale du district Saint-Martin.

Faits saillants :

Laval est la deuxième ville québécoise possédant la plus grande concentration de personnes immigrantes;

La Ville s’est dotée d’une Vision stratégique Laval 2035, Urbaine de nature, qui encourage l'ouverture à la diversité et réunit les conditions nécessaires pour favoriser la cohabitation et le dialogue entre tous les citoyens vivant sur son territoire;

En juin dernier, le comité exécutif a approuvé 17 projets visant à faciliter l'intégration des personnes immigrantes et à assurer leur pleine participation au développement de la communauté lavalloise;

D’ici 2020, Laval se dotera d’un cadre de référence en matière d’immigration et de diversité culturelle.

Une programmation diversifiée

Riche en activités, ce rapprochement entre cultures se fera par l’entremise de spectacles, expositions, conférences et ateliers variés. L’ensemble des activités proposées est disponible sur le site de la Ville.