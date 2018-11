La conférence Drôlement votre cerveau s'amène au Cabaret C

Christian Bouthot coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique (PNL) et spécialiste de l’hypnose, vous invite à sa journée-conférence intitulée Drôlement votre cerveau dans sa version revue et corrigée, le dimanche 18 novembre 2018, au Cabaret C à LAVAL.

Il est fort à parier qu’à la fin de la journée, les spectateurs auront les outils nécessaires pour activer le changement en eux. Les gens se reconnaîtront et participeront à l’éveil de leur propre conscience. Des thèmes bien ancrés dans la réalité feront découvrir au public la règle des 3 C de Christian Bouthot : la communication, le cerveau et la conscience.

«Les mots me manquent pour exprimer à quel point cette conférence est exceptionnelle et unique en son genre ! Une journée riche en émotion avec la chance de faire de belles et riches connaissances », avait exprimé Emma lors du passage de Christian Bouthot à Laval en 2017.

Le coach charismatique adopte toujours un ton intimiste avec son auditoire. « Si tu viens à la journée-conférence, tu m’as moi, t’apprends, t’améliores ta vie, tu rencontres des gens motivés comme toi puis tu sors de là avec des connaissances et des cadeaux », exprime Christian Bouthot.

Christian Bouthot

Professionnel du coaching, du développement d’entreprise et du cheminement personnel, Christian Bouthot a développé plusieurs techniques et approches d’accompagnement au changement. Il a acquis de solides habiletés pour être en mesure d’aider efficacement les gens avec différentes problématiques. Il gravite autour de l’étude du comportement des employés pour les aider à améliorer leur performance.