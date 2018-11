L'Harmonie de Laval présentera deux concerts le mois prochain

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la grande famille de l’Harmonie Laval vous invite à ses deux concerts du mois de décembre.

L’Harmonie Laval et l’Harmonie Vivace sauront sans aucun doute réchauffer votre fin d’année 2018. Tout d’abord, l’Harmonie Laval vous invite à la salle Claude-Potvin de l’école Curé-Antoine-Labelle le samedi 1er décembre à 20 h pour un concert célébrant le 100e anniversaire de naissance du compositeur et chef d’orchestre Leonard Bernstein.

Sous la direction de Patrick Morin, les musiciens présenteront un programme audacieux où vous pourrez y entendre la suite symphonique de West Side Story, An American in Paris (Gershwin) et plus encore.

Puis, le vendredi 7 décembre à 20 h, à la Maison des arts de Laval, c’est au tour de l’Harmonie Vivace de vous inviter à un classique de décembre : le concert Vivace! Les musiciens, sous la direction de Catherine Parr, démontreront toute l’étendue de leur talent dans un concert au répertoire varié allant de la musique originale pour harmonie, à la musique de films tout en passant par quelques classiques du temps des fêtes.

Les billets pour ces deux concerts sont en vente au harmonielaval.org.