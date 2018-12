L’art numérique s’invite au Studio: un projet de Verticale – centre d’artistes

Les Bibliothèques de Laval et Verticale ‒ centre d’artistes, ont dévoilé le 30 novembre dernier, au Studio – espace numérique, un projet de cocréation réalisé avec le collectif Galerie Galerie et le duo d’artistes Anna Eyler et Nicolas Lapointe et piloté par les commissaires Lisa Tronca et Laurent Viau-Lapointe.

Au terme des dix semaines qu’a duré ce projet cet automne, le public a pu, notamment, participer à des ateliers de création de GIFs, d’introduction à la modélisation 3D et de collage sur l’imaginaire du cyberespace. Des activités spéciales, s’étant tenues dans le cadre de la Semaine lavalloise des aînés et de la soirée Interdit aux adultes, ont également été organisées.

Créé par Verticale – centre d’artistes, ce projet a été rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Laval.

« Les ententes de développement culturel offrent à la culture de multiples avenues qui lui permettent de rayonner, de s’exprimer et de démontrer sa particularité. Elles viennent renforcer le positionnement de la municipalité qui place la culture au cœur de ses priorités. Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet qui a permis à des citoyens de prendre part à un processus créatif artistique auprès d’artistes professionnels et de se familiariser avec certaines des possibilités technologiques offertes par Le Studio – espace numérique, le laboratoire de la bibliothèque Multiculturelle. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française.

« Le projet de notre partenaire Verticale – centre d’artistes a permis la rencontre entre des artistes en art numérique et des Lavallois de tous âges. Il a suscité un beau partage d’idées et de connaissances. Tout ceci rejoint parfaitement la mission du médialab de la bibliothèque Multiculturelle, dont nous soulignons la première année d’activité aujourd’hui », a mentionné Aram Elagoz, conseiller municipal du district de Renaud et porte-parole pour les Bibliothèques de Laval.

« Si le public en a appris davantage sur les arts actuels, les artistes ont, quant à eux, été nourris par les créations des participants pour l’élaboration de leurs œuvres numériques. Les ateliers de GIFs offerts par Galerie Galerie ont engendré un collage éclectique d’autoportraits, de perceptions de Laval et du futur; une œuvre qui s’expérimente exclusivement sur le Web. Pour le duo Anna Eyler et Nicolas Lapointe, les ateliers autour de l’imaginaire du cyberespace et des cyborgs ont inspiré une sculpture évoquant les serveurs informatiques où s’entremêlent environnements physique et virtuel », a souligné Charlotte Panaccio-Letendre, directrice générale et artistique de Verticale ‒ centre d’artistes.