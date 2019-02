La Brigade des embellisseurs poétiques recrute

Dans le cadre du programme Des ponts culturels, d’une rive à l’autre, en partenariat avec la Ville de Laval, l’organisme Toxique Trottoir recherche une quinzaine de Lavallois afin de participer à la création d’une œuvre d’art collective.

Pendant dix semaines, les citoyens auront la chance de collaborer avec l’artiste invitée, Muriel de Zangroniz, à la réalisation de mises en scène originales, le tout culminant par la prise de photographies au mois de mai. L’œuvre ainsi créée fera l’objet d’une exposition à l’automne suivant.

Les places sont limitées et l’inscription doit se faire avant le vendredi 8 mars 2019. Pour plus de renseignements : www.laval.ca

À propos du programme

Des ponts culturels d’une rive à l’autre est réalisé par le Conseil des arts de Montréal et Culture Montréal, avec la collaboration du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts de Longueuil, du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, de la Place des Arts, du Partenariat du Quartier des spectacles, ainsi que des villes de Laval, Longueuil, Terrebonne, Sainte-Julie et des municipalités de Vaudreuil-Soulanges.