Le pianiste Samuel Lauzon-Schnittka remporte le Prix d’Europe 2025

Le pianiste originaire de Laval, Samuel Lauzon-Schnittka a remporté la 113e édition du Concours Prix d'Europe qui se tenait au Conservatoire de musique de Montréal du 9 au 14 juin.

Le musicien se présentait contre 18 autres participants. Sa victoire lui a permis de recevoir une somme de 50 000$ qui servira à défrayer les coûts d’étude et de perfectionnement à l’étranger.

Il a également reçu deux autres prix. Grâce à celui de l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, il a obtenu une bourse de 1 000 $ et une invitation comme soliste lors d’un concert de la saison prochaine sous la direction de Louis Lavigueur C.Q. Le Prix Monik Grenier est une bourse de 2 000 $ et est remis à un pianiste pour la meilleure interprétation d’une œuvre québécoise.

Le jury était présidé par le pianiste et professeur au Conservatoire de musique de Montréal Richard Raymond et était composé de Lise Daoust, flûtiste et professeur émérite à l’Université de Montréal, Dominique Labelle, soprano, professeur et coordonnatrice du secteur chant à l’Université McGill, Raffi Armenian, chef d’orchestre de réputation internationale, Dominique Beauséjour-Ostiguy, violoncelliste et compositeur, Prix d’Europe 2018, et de Henry Kramer, pianiste, deuxième Prix au Concours international Reine-Elisabeth.