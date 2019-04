Plus de 700 personnes qui ont assisté au concert de la Fondation droit au talent

La Fondation droit au talent regroupe les cinq écoles du programme art-études en musique de la Commission scolaire de Laval dans un même concert! En effet, le 13 avril dernier se tenait la septième édition du Concert pour l’Avenir 2019 à la salle André-Mathieu de Laval. Ce sont plus de 700 personnes qui ont assisté à cette magnifique soirée.

Madame Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval et présidente d’honneur de l’évènement, était présente à la soirée en compagnie de plusieurs autres dignitaires. M. Marc Demers, maire de Laval, nous a fait un grand honneur en se joignant à nous pour le cocktail dînatoire d’avant spectacle.

L’animateur de la soirée, M. Christopher Hall, a su rendre cet évènement des plus divertissant en conjuguant parfaitement humour et musique. Au fil de ses blagues spontanées, les élèves de la Commission scolaire se sont succédés sur scène. Les élèves du primaire de l’harmonie de l’école Marcel-Vaillancourt, dirigés par Mme Andrée Lebrun, ont cassé la glace de belle façon.

Sont ensuite montés ensemble sur scène, pour nous offrir une impressionnante performance, près de deux cents jeunes musiciens dirigés avec brio par M. André Cyr. Ce moment de bonheur a été rendu possible grâce à la fusion des harmonies des écoles secondaires Mont-De-La Salle et Poly-Jeunesse ainsi que de l’harmonie de l’école primaire Marcel-Vaillancourt.

Un autre moment marquant de la soirée a été l’interprétation du Gloria de Vivaldi par l’école Curé-Antoine-Labelle (orchestre à cordes secondaire 5) et la chorale de l’école primaire Des Cèdres, sous la direction de M. Frédéric Brunel.

L’orchestre à corde de l’école Poly-Jeunesse, dirigé par M. Christophe Montpetit-Jodoin, a, pour sa part, accompagné de façon magistrale la chanteuse Sally Folk lors de son interprétation de C’est moi la plus belle. M. Frédéric Lefebvre, chef à l’école Marcel-Vaillancourt et M. Benoit Thibault, chef de l’harmonie de l’école Poly-Jeunesse, ont également ravi nos oreilles avec leurs talentueux élèves.

Au cours de la soirée, d’autres artistes professionnels sont montés sur scène pour le plaisir des spectateurs : Alain Trudel, Pascal Leprohon, Geneviève Bigonesse, Fanny Roy, Michel Dagenais ainsi que Christopher Hall. Les commentaires ont été unanimes : la soirée a été musicalement magnifique et humoristiquement très appréciée.

Rappelons que la Fondation droit au talent, avec cette soirée et d’autres campagnes de financement, amasse près de 60 000$ annuellement, ce qui permet entre autres l’achat de nouveaux instruments destinés aux élèves de la concentration art-études en musique de la Commission scolaire de Laval.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter la Fondation droit au talent via son site web : www.fdat.ca et sur sa page Facebook ainsi que par courriel: [email protected]