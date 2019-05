Un thé à l'anglaise présenté par le Petit Choeur

Le dimanche 2 juin prochain, le Petit Chœur vous présente Thé à l'anglaise, à la Maison des Arts de Laval.

Sous le thème des grands compositeurs britanniques, le thé et l’histoire seront les grands invités de ce concert. Le Petit Choeur explorera d’abord les œuvres d’Orlando Gibbons, de John Bennett et de John Wilbye de la Renaissance anglaise. Par la suite, c’est à travers l’incontournable Henry Purcell que vous serez portés au cœur d’un baroque anglais très distinctif. Le romantisme tardif d’Edward Elgar et de John Rutter saura vous plaire par le lyrisme des œuvres sélectionnées. Pièce de consistance, les Fancies vous séduiront par la délicatesse des mélodies et par la richesse des textes mis en musique. Enfin, impossible de contourner les Beatles, groupe culte britannique, sur des arrangements des King’s Singers.

Par ce programme intime présenté par Lesley Chesterman, célèbre critique gastronomique et passionnée de musique classique, le Petit Choeur souhaite atteindre un public anglophone important de la région de Laval, dont plusieurs des choristes sont également issus.

Et, bien sûr, une tasse de thé vous sera offerte sur place par Camellia Sinensis.