Inauguration de l’exposition Comme toi, je… Like you, I…

Le 30 mai dernier a eu lieu, dans le hall de l’hôtel de ville de Laval, le dévoilement des sculptures de l’exposition Comme toi, je… Like you, I…, réalisées par l’artiste Hélène L'espérance avec l’aide de membres des organismes du ROPPHL et des élèves de l'école Horizon Jeunesse. Ce projet avant-gardiste a été instauré par le Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval (ROPPHL).

En tout, quatre sculptures destinées à la Ville de Laval, à la Commission scolaire de Laval et à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, au collège Montmorency, au CISSS de Laval et aux partenaires privés et publics du ROPPHL seront exposées dans près de 30 lieux lavallois.Chaque sculpture sera accompagnée d’un jeu-questionnaire sur tablette électronique qui permettra aux visiteurs de tester leurs connaissances au sujet de la réalité des personnes handicapées.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu contribuer à ce projet de sensibilisation tant novateur que pédagogique. Nul doute que les quatre sculptures de Comme toi, je… Like you, I… sauront toucher, émerveiller et faire réfléchir les visiteurs qui viendront les admirer », a déclaré Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles.

« Le projet Comme toi, je… Like you, I…, est un petit pas de plus pour créer des ponts et pour déconstruire certaines idées reçues. Ce dévoilement s'inscrit également dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui a lieu du 1er au 7 juin 2019, », a indiqué pour sa part Josée Laperle, présidente du ROPPHL.

Les lieux d'exposition municipaux

Les citoyens qui désirent participer à cette exposition interactive pourront le faire dans ces lieux ouverts au grand public :

· Hôtel de ville : du 30 juin au 26 août 2019

Centre communautaire Sainte-Dorothée : du 26 août au 13 novembre 2019

· Bibliothèque Multiculturelle : du 13 novembre au 15 janvier 2020

· Bibliothèque Gabrielle-Roy : du 15 janvier au 11 mars 2020