L’acteur et auteur Alexandre Goyette, fier porte-parole de l’évènement depuis ses débuts, est heureux de convier le public à profiter des belles journées de l’été du 12 au 14 juillet prochain au Centre de la Nature de Laval à l’occasion de la 5ème édition du Festival des Bières de Laval.

40 micorbrasseries d’ici présenteront leurs produits

Plus de 30 000 festivaliers sont attendus à ce grand rassemblement de microbrasseries. Afin de satisfaire les fins connaisseurs, c’est plus de 85 exposants d’ici, dont 40 microbrasseries québécoises, qui seront présents. En plus d’être un événement de découverte et de dégustation, le Festival des bières de Laval a pour mission d’éduquer les festivaliers quant au monde brassicole tout en favorisant les échanges avec les brasseurs des quatre coins du Québec. Microbrasseries, produits du terroir, cidreries, distilleries, camions de cuisine de rue et plus encore seront au rendez-vous afin d’offrir une gamme de produits diversifiés.

Programmation musicale sur la scène Loto-Québec

La cinquième édition du Festival des Bières de Laval accueillera sur sa scène extérieure quatre spectacles musicaux qui mettront en vedette des artistes connus et appréciés de tous ! Le vendredi 12 juillet, Zen Bamboo ouvrira le bal dès 19 h 30. Suivra à 21 h l’auteur- compositeur-interprète Marc Déry. Le samedi, à 19 h 30, c’est le groupe Lesbo Vrouven qui foulera la scène avant l’arrivée du groupe légendaire rock Grimskunk à 21 heures.

Nouveauté cette année

Des spectacles d'humour seront présentés le samedi et dimanche après-midi sur la scène Loto-Québec.

La Festilavaloise - bière officielle du Festival des Bières de Laval

Double Nord-Est IPA (NEIPA) brassée par la toute nouvelle microbrasserie lavalloise, soit les Insulaires Microbrasseurs. Bien houblonnée, elle vous accueille avec un torrent de fruits tropicaux et d'agrumes. On y retrouve également des arômes d’ananas, de mangue et de fruits de la passion suivis d’une légère amertume. Une bière d’été, parfaite pour la saison des festivals qui s’amorce. La Festivaloise sera offerte dans de nombreux points de vente un peu partout au Québec.

Pour toute la famille

La popularité des jeux formats géants incitera le Randolph Animation à revenir avec encore plus de nouveautés ! La zone familiale sera donc de retour avec de l’animation, davantage de jeux gonflables, du maquillage, et du plaisir à profusion pour petits et grands épicuriens !

Les billets sont disponibles sur le site du festival au : http://festivaldesbieresdelaval.com

Tarif de 7 $ en prévente et de 10 $ sur place