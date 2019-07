Zones musicales : coup d’envoi d’un été tout en musique!

La formation jazz Sesquialtera aura l’honneur de lancer les Zones musicales de Laval, le vendredi 12 juillet, dans la Zone Sainte-Dorothée. La porte-parole Brigitte Boisjoli sera également présente pour célébrer l’occasion.

Du 12 juillet au 17 août, 40 spectacles extérieurs seront offerts gratuitement, dont celui de Cœur de pirate, de l’Orchestre symphonique de Laval, accompagné du Chœur de Laval, de Dumas et de Roxane Bruneau. Les Zones musicales rythmeront les soirées d’été des Lavallois, qui seront certainement charmés de découvrir (ou redécouvrir) cette proposition culturelle dans leur quartier!

À propos des Zones musicales

Organisées par la Ville de Laval, les Zones musicales célèbrent l’excellence musicale et la beauté du territoire lavallois grâce à un heureux mélange de pop et folk, swing, jazz et blues, musiques du monde et musique classique. Artistes de renom et de la relève présentent des spectacles intimes ou à grand déploiement dans huit parcs, berges et places publiques ainsi qu’au centre-ville.

Pour consulter le programme complet, consultez la page zonesmusicales.laval.ca et l’événement Facebook.