STRATÉGIES remporte la Flèche d’or grâce à une collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal

Après avoir remporté la Flèche d’or - Meilleure campagne de marketing omnicanal en 2018 et la Flèche d’or - Agence de l’année en 2017, STRATÉGIES a remporté la Flèche d’or – Marketing relationnel et expérience client, grâce à une collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal, lors du gala 2019 tenu en juin dernier.

Comment stimuler efficacement l’engagement par le marketing relationnel

STRATÉGIES a déployé plusieurs innovations qui ont permis à l’OSM de voir une nette augmentation de l’engagement de ses clientèles. Parmi ces innovations :

Plus grand format sur ordinateur misant sur l’impact visuel – en lien avec sa signature « Venez voir la musique ».

Intégration d’extraits musicaux dans le courriel pour faire vivre l’expérience en un clic.

Affichage optimisé en mode mobile, maintenant un incontournable.

Affichage universel, peu importe l’environnement de lecture (Mac, PC, mobile, tablette, webmail).

Campagne de la saison 2019-2020 : l’OSM connait un taux d’engagement record

Afin de souligner, avec éclat, la dernière saison de Kent Nagano en tant que directeur artistique, STRATÉGIES a réalisé une campagne de courriels pour lancer la programmation de la prochaine saison et le renouvellement des abonnements.

Cette campagne, hautement personnalisée en fonction des clientèles, intégrait de nombreux éléments de contenu interactifs, tels que des extraits musicaux de concerts en vedette pouvant être écoutés à même les courriels. Grâce à la personnalisation de cette campagne, les clientèles ciblées - les détenteurs d’abonnement actifs, les inactifs et les clients potentiels - ont pu découvrir les abonnements À la carte et À la série, d’une manière tout à fait originale, concrète et invitante.

Les résultats ont été spectaculaires pour l’OSM. Le taux d’ouverture a atteint jusqu’à 64,8 % et le taux de clic jusqu’à 58,9 %; ces taux sont demeurés élevés durant toute la séquence.

« Ce premier projet avec STRATÉGIES s’est révélé très enrichissant, et ce, tant sur le plan de la stratégie que celui de la créativité, en nous invitant à aller plus loin dans la démarche et à amener notre campagne annuelle à un autre niveau. Nous sommes très enthousiastes de renouveler l’expérience avec leur équipe, en vue de notre prochaine campagne prévue à l’automne 2019 », a précisé Jonathan Prunier, directeur, Marketing et Communications, à l'Orchestre symphonique de Montréal.

« En tant que collaboratoire d’artisans du marketing relationnel, nous sommes très fiers de voir nos initiatives reconnues dans le cadre de ce concours. Cette année, nous sommes d’autant plus heureux d’avoir vu nos trois candidatures, pour trois de nos clients, retenues parmi les finalistes pour un prix », a exprimé Mark Morin, président et fondateur de STRATÉGIES.