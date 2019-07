Halte du marché : des produits locaux frais en vente tout l'été

Cet été, les résidents du secteur situé aux alentours de la station de métro Cartier et les usagers du transport en commun pourront de nouveau s’approvisionner en produits locaux frais et abordables grâce à la Halte du marché. L’espace public nouvellement aménagé en collaboration avec La Pépinière_Espaces collectifs, sera ouvert jusqu’au 18 octobre les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h 30 à 19 h.

L’organisme Écomarché Cartier occupera les lieux tout l’été pour y vendre des fruits et des légumes frais, des produits de la boulangerie artisanale, du miel, des produits transformés, etc. De l’animation ainsi que des ateliers et spectacles seront également proposés aux visiteurs à différents moments au cours de l’été.

Un événement spécial d’ouverture aura lieu le samedi 27 juillet, de 15 h à 20 h. Au programme : dégustations et spectacle de variétés avec musique, cirque et humour.

« Ce projet répond d’abord à un besoin exprimé par les citoyens du secteur, qui souhaitent notamment avoir accès à une offre alimentaire. La Halte du marché, en plus de proposer des aliments frais, provoquera également les rencontres, les discussions et le partage, une prémisse au déploiement de notre projet de revitalisation pour ce quartier », a souligné Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller du district Duvernay-Pont-Viau.

« Je souhaite souligner que la Halte du marché est réalisée grâce au soutien financier de Saveurs de Laval et à l’implication d’organismes du milieu tels que l’Association des popotes roulantes de Laval, Enfant d’Abord et Au panier », a conclu Ray Khalil, membre du comité exécutif, conseiller municipal de Sainte-Dorothée et responsable du dossier de l’agriculture.

Programmation détaillée : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Calendrier/kiosque-fermier-cartier.aspx.