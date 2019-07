Un soutien financier de 200 000 $ pour 12 projets artistiques et littéraires à Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval, en collaboration avec Culture Laval, sont heureux d’annoncer un soutien de 200 000 $ à six artistes et à six organismes artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial de Laval.



Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leurs projets sont : Noémi Bélanger, Tetchena Bellange (Ayana O'Shun), Audrey Gaussiran, Diane Landry, Vladimir Laurore et Jocelyne Thibault.



De plus, les projets des organismes suivants sont soutenus : Bluff Productions, La Rencontre Théâtre Ados, Le Théâtre Fêlé, Trio de l’Île, Verticale – centre d’artistes et Zeugma, collectif de folklore urbain.



Processus de sélection



Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets des créateurs ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme.



À propos du programme de partenariat territorial



Le programme de partenariat territorial de Laval est issu d’une entente conclue en 2018 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval, avec la collaboration de Culture Laval. Selon les termes de l’entente, le Conseil des arts et des lettres a apparié le montant de 300 000 $, investi par la Ville de Laval, pour un total de 600 000 $. Ce montant, réparti sur 3 ans (2018-2021) assure la mise en œuvre du programme de partenariat territorial avec la région de Laval, qui permet de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.



Un autre appel de projets est à venir dans le cadre de cette entente en 2020.

Détails des projets soutenus

Volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels – Total : 70 000 $



Noémi Bélanger | Théâtre | L’imaginaire à la rencontre du réel | 7 000 $

Tetchena Bellange (Ayana O'Shun) | Cinéma et vidéo | Descendantes | 18 000 $

Audrey Gaussiran | Danse | Ctrl:N | 14 000 $

Diane Landry | Littérature et conte | Les carnets de Didy | 7 000 $

Vladimir Laurore | Danse | House of Kardz 2e édition | 15 000 $

Jocelyne Thibault | Arts visuels | Les mouvements perpétuels | 9 000 $

Volet 2 : Soutien aux projets des organismes artistiques professionnels – Total : 130 000 $



Bluff Productions | Théâtre | Promotion du théâtre de création grâce à une trousse d'accompagnement au spectacle | 25 000 $

La Rencontre Théâtre Ados | Théâtre | Réseau RTA | 25 000 $

Le Théâtre Fêlé | Théâtre | Moi et l'autre (diffusion en lien avec la communauté lavalloise) | 10 000 $

Trio de l’Île | Musique | Création et lancement d'un album du trio de l'Île | 25 000 $

Verticale – centre d’artistes | Arts visuels | Vie associative: resserrer le réseau, dénouer le fil conducteur | 25 000 $

Zeugma, collectif de Folklore urbain | Danse | Mémoires | 20 000 $