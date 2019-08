Spectacles gratuits de BellA Forté, Nomad’Stones, et plus encore, aux Zones musicales cette semaine

Jusqu'au samedi 10 août, les Zones musicales de Laval offrent une programmation du tonnerre pour tous les amateurs de musique.

Différents styles seront au rendez-vous cette semaine grâce à des spectacles d’artistes de talents de tous les horizons. Musiques du monde, pop et folk ainsi que swing, jazz et blues attendent les participants de Laval, Montréal et des environs.

Pour la cinquième semaine des Zones musicales, les participants auront la chance de découvrir BellA Forté, Nomad’Stones, Smokin’DeVille et Oktopus.

Smokin'Deville et Oktopus

Les formations Smokin'Deville et Oktopus se produiront le même soir, soit le jeudi 8 août. À la Zone Saint-François, les membres de Smokin'Deville offriront aux spectateurs une prestation à saveur swing et jazz. Venez assister à ce spectacle rétro qui décoiffe! Le tout débutera à 19 h 30.

À 17 h 30 et à 20 h, Oktopus sera sur la scène de la Zone Centre-ville. Avec leurs archets et leurs touches, leurs pistons et leurs bouches, les huit musiciens de la formation feront vibrer les cœurs et les clochers, les mœurs et les partys. Une invitation à découvrir la musique de cet octuor, où la joie de vivre est en vedette.

BellA Forté

Avec un répertoire pop et folk, BellA Forté se produira le samedi 10 août, à 19 h 30, à la Zone Centre-ville. L'artiste offrira un spectacle rassembleur et énergique où se mélangent le soul classique, le néo-soul, le jazz, le funk et le R&B.

Nomad'Stones

Révélation Radio-Canada en musique du monde 2018-2019, la formation Nomad'Stones proposera une prestation dans un style métissé et rassembleur, où se croiseront les guitares du désert africain, le funk, les machines électroniques et le chant oriental. Nomad'Stones s'inspire des références majeures de la musique algérienne, africaine et latine. Un spectacle à ne pas manquer à la Zone Centre de la nature, dès 20 h, le samedi 10 août.

Annulation du spectacle de Lou-Adriane Cassidy

Lou-Adriane Cassidy devait se produire sur la scène de la Zone Centre de la nature, le vendredi 9 août, mais a annoncé tout récemment qu'elle annulait sa tournée estivale pour des raisons de santé.

Durant toute la semaine, les Zones musicales de Laval offriront tout de même des performances pour tous les goûts. Des spectacles à ne pas manquer!