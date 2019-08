Zones musicales : près de 25 000 spectacles pour l'édition 2019!

Le 17 août, les Zones musicales de Laval se terminaient avec un spectacle haut en couleur de Cœur de pirate, avec Laurence Nerbonne en première partie.

Pendant près de six semaines, Lavallois et mélomanes de Montréal et ses environs ont eu l’occasion de découvrir des artistes de renom et de la relève, en formule intime ou dans des spectacles à grand déploiement, grâce à plus de 40 spectacles extérieurs gratuits offerts aux 4 coins de la ville. Musiques du monde, jazz, pop, swing, blues, classique, la programmation a su satisfaire tous les types de public.

Au total, ce sont près de 25 000 spectateurs qui se sont déplacés pour les Zones musicales et qui ont vibré au rythme de la musique cet été.