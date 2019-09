Le Oka Blues Fest tiendra prochainement sa première édition!

La première édition d’Oka Blues Fest aura lieu samedi le 7 septembre 2019, au parc Philippe-Lavallée, à Oka.

Oka Blues Fest prend son envol grâce à M. Guy Robert, dont la passion est la musique et Mme Shirley Kennedy, co-fondatrice du festival et qui épouse cette belle mission.

Étant tous les deux fiers membres du tout nouveau Club Optimiste d’Oka, fidèles à leur engagement d’inspirer le meilleur chez les jeunes, ceux-ci ont placé les enfants au cœur de leur mission pour cet événement. Le Club Optimiste Oka présente ainsi son tout premier Oka Blues Fest au profit des enfants. Une levée de fonds haute en couleurs!

La mission première est de créer annuellement un événement musical d’envergure visant à réunir et stimuler tous les enfants de la communauté Okoise autour d’artistes de grands talents, renommés, dans le but de réveiller et/ou de développer leurs habiletés en leur tendant la main et en les exposant à cet univers magnifique qu’est la musique. L'objectif est de viser aussi à rassembler autant que possible toutes les communautés d’Oka et d’ailleurs pour cette grande fête musicale.

Un invité de marque

Lors de l'événement, un invité de marque sera présent, soit nul autre que M. Bryan Lee, nominé aux Grammy Awards 2010 et récipiendaire du fameux prix BMA 2011. Il joue du blues depuis plus de 50 ans de façon assidue pour les fans du monde entier. C’est un passionné du blues, lui qui est qualifié par ses pairs de « légende vivante », de « New Orleans Blues Institution » et de « Braille Blues Daddy ». Il a de plus un grand intérêt pour les jeunes et se prête volontiers à plusieurs ateliers en milieu scolaire dans le sud des États-Unis. Il se fait déjà un plaisir de venir faire de même durant le Oka Blues Fest avec tous les enfants, toutes communautés confondues, ayant un intérêt et un talent naturel pour la musique, le chant ou le spectacle.

Monsieur Bryan Lee sera présent du 5 au 9 septembre 2019 et se dit fier et honoré d’épouser cette cause, en plus de souhaiter ardemment que l’événement se perpétue d’année en année.

L'événement du 7 septembre est voué à devenir le rassemblement annuel d’un public venant non seulement de la région environnante à Oka, mais aussi de tous les coins du Québec et d’ailleurs au Canada.

Les organisateurs cherchent à faire une différence dans leur communauté; les enfants d’abord! Ceux-ci travaillent également très fort à faire d’Oka Blues Fest, une grande réussite.

