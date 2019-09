Nouveauté à Laval : l'Orchestre symphonique de Laval lance les 5 à 7 en musique!

En collaboration avec l'Opéra de Montréal, l'Orchestre symphonique de Laval et l'Atelier lyrique de Montréal se retrouvent pour parler musique, grâce aux 5 à 7 en musique. Ces 5 à 7 auront lieu à la Maison des arts de Laval et auront lieu de septembre à avril.



Au programme? Causeries et anecdotes autour de la musique, avec un thème différent chaque semaine! Plusieurs invités, musiciens et/ou chanteurs lyriques, accompagnent la soirée : vous serez sous le charme!



Voici l'horaire de ces soirées

17:00 Détente et espace bar;

17:45 Sympathique causerie et prestations musicales;

18:30 Échanges avec animateur(s) et artistes.

Les 5 à 7 seront animés par Pierre Vachon de l'Opéra de Montréal et Georges Nicholson. L'entrée est libre, mais les gens peuvent donner une contribution volontaire.

Pour réserver, il est possible de le faire par téléphone au 450.978.3666, ou par courriel, à l'adresse http://eepurl.com/gAsgg5. Pour obtenir plus d'informations sur les 5 à 7 en musique et sur la programmation, consultez le site Internet de l'Orchestre symphonique de Laval à l'adresse osl.qc.ca.



Ce 6 septembre, le 75 à 7 offrira la thématique Du spleen d’Eugène Onéguine à celui d’Érik Satie. En musique, il y aura Philippe Prud’homme, piano et l'Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Les invités seront Kirsten Leblanc, soprano, l'Atelier lyrique de l’Opéra lyrique de Montréal et Michel-Alexandre Broakaert, pianiste. Il y aura aussi un enregistrement audio au programme, soit le balado Mouvement!