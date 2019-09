La Ville de Laval participe à l'essor du festival LVL UP

La Ville de Laval a accordé une aide financière à [co]motion afin de soutenir l’organisme dans la création du nouveau festival LVL UP, qui aura lieu du 19 au 22 septembre dans le secteur Montmorency, au centre-ville de Laval. La subvention municipale servira principalement à financer les activités gratuites de la programmation.

Plus précisément, l’aide financière accordée à [co]motion totalisera 200 000 $, soit une subvention de 125 000 $ accordée par la Ville à laquelle s’ajoute une subvention maximale de 75 000 $ puisée à même l’Entente entre la Ville de Laval et le ministère de la Culture et des Communications - Programme d’aide aux initiatives de partenariat.

« Nous croyons fermement que la culture est le 4e pilier du développement durable et, pour cette raison, il est important de contribuer au succès de ce nouveau festival en lui offrant les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires. LVL UP s'inscrit naturellement dans la lignée des grands festivals musicaux lavallois, comme les Zones musicales et Diapason. Grâce à LVL UP, le secteur Montmorency du centre-ville s’animera et les Lavallois profiteront d’une foule d’activités gratuites », souligne le maire de Laval, Marc Demers.

« En plus de valoriser le sentiment d’appartenance des jeunes adultes à leur milieu de vie et de les encourager à consommer la culture à Laval, le soutien offert par la Ville vise à mettre en valeur la diversité de l’offre culturelle lavalloise et, du même coup, à contribuer au rayonnement de la région », ajoute Aline Dib, conseillère du district de Saint-Martin et responsable des Arts.

Les activités gratuites se retrouveront principalement dans deux lieux, soit le Village urbain et le Lab numérique.

Village urbain Desjardins

Situé sur le parvis de la Place Bell, ce village éphémère accueillera une programmation musicale de haut calibre, soit Rymz, High Klassified, RapMommies et DJ Kelly, Dead Obies, Random Recipe, soirée bas-canadienne, Obia le Chef, Wasiu, De.Ville, Benny Adam, KNLO, Cartel Madras, Urban Science Brass Band, Qualité Motel (avec ses invités Vinny Bombay et Fanny Bloom), Pierre Kwenders (DJ set) et Vendou.

On y retrouvera aussi un parcours numérique, des œuvres de street art et des projections lumineuses, avec notamment Philippe Dubost, Daniel Iregui, Julien Leblond, Marc-André Cossette, MAPP_MTL, Creative Lab et Hub Studio, ainsi que des jeux ludiques (GrosJoueurs) qui allient hip-hop et numérique, des camions de cuisine de rue et des espaces de détente.

Toutes ces activités sont gratuites et auront lieu le vendredi, de 15 h à 23 h, et le samedi, de 13 h à 23 h.

Lab immersif

Cet espace installé dans le lobby de la salle André-Mathieu sera consacré aux arts numériques. On y retrouvera les créations de Nicolas Bernier, de Vincent Noël, de Philippe Dubost et des étudiants du programme Techniques d’intégration multimédia du Collège Montmorency, ainsi qu’un mapping sur la façade de l’immeuble, créé par des étudiants de l’UQAM.

L'accès est gratuit, du jeudi au dimanche, de midi à 17 h.

Tous les détails sur les activités gratuites se retrouvent sur le site de la Ville de Laval.

À propos de LVL UP

Le festival LVL UP, lab numérique/musique urbaine aura lieu du 19 au 22 septembre. Cette première édition, déjà ancrée dans la culture urbaine de Laval, offrira une programmation musicale hip-hop, des projections d’œuvres numériques, un hub de rencontres artistiques et un volet de médiation scolaire.

Rappelons que l’événement est présenté par [co]motion en collaboration avec evenko et HUB Studio.

Pour connaître la programmation complète du festival, visitez le site Web de LVL UP.

À propos de l’Entente entre la Ville de Laval et le MCC - Programme d’aide aux initiatives de partenariat

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Laval dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre la Ville de Laval et le ministère de la Culture et des Communications – Programme d'aide aux initiatives de partenariat d'aide aux initiatives de partenariat.