Première édition du Festival NUM, pour découvrir le savoir-faire numérique et technologique

La bibliothèque Multiculturelle de Laval accueillera, les 18 et 19 octobre prochains, la première édition du Festival NUM. Cet événement unique et entièrement gratuit, présenté par les Bibliothèques de Laval, donnera l’occasion aux participants de découvrir le monde numérique ainsi que la vivacité d’imagination de ses créateurs. Au programme : réalité virtuelle, œuvres et performances interactives, codage et robotique...

Soutien au développement des compétences numériques

Depuis l’automne 2017, les Bibliothèques de Laval offrent un lieu de création gratuit aux citoyens : Le Studio – espace numérique. Situé à la bibliothèque Multiculturelle, ce lieu favorise l’apprentissage de nouvelles compétences pour les personnes de tous âges. En effet, au-delà du rôle plus traditionnel qu’on leur accorde, les bibliothèques publiques proposent également une intégration poussée des nouvelles technologies à travers une offre numérique diversifiée.

Soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes est un principe essentiel de la mission des bibliothèques. Parce que maîtriser l’intégration des technologies représente aujourd’hui un savoir-faire de plus en plus essentiel, au même titre que l’alphabétisation ou que la littératie.

C’est donc pour souligner l’importance du savoir-faire technologique que les Bibliothèques de Laval ont décidé d’instaurer le Festival NUM. Conçu pour toute la famille, l’événement propose ainsi une variété d’activités ludiques, éducatives et immersives – comme des ateliers, des conférences et des performances – qui permettront de découvrir les nouvelles technologies et les dernières innovations numériques.

Entre végétaux musicaux, balade poétique et codage

Parmi les activités à ne pas manquer, mentionnons la performance immersive offerte par la marionnettiste chimique lavalloise Karina Bleau, la balade poétique et la véloprojection proposées par MAPP_MTL, l’installation de végétaux musicaux par l’artiste Alexandra Ramirez, le jardin de réalité virtuelle du Centre PHI et le projet AGIT POV (petit objet de vélo, sur inscription) d’Alexandre Castonguay.

La programmation propose également plusieurs ateliers en continu sur différents sujets, dont le codage, l’impression 3D, la modélisation, la robotique, la création d’objets numériques et même une heure du conte numérique où la voix crée l’image.

Le Festival NUM se tiendra à la bibliothèque Multiculturelle le vendredi 18 octobre, de 16 h à 21 h, et le samedi 19 octobre, de 10 h à 17 h. L'entrée est gratuite pour tous. Certaines activités sont offertes sur inscription seulement. Visiter le site pour plus de détails.