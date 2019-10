La Fille du tambour-major à la Maison des Arts de Laval

Pour marquer le 200e anniversaire de naissance du grand maître de l'opérette, Jacques Offenbach, l'Opéra bouffe du Québec (OBQ) présente l'un de ses plus grands succès, La Fille du tambour-major, dans une nouvelle production qui sera à l'affiche du 9 au 17 novembre, à la Maison des Arts de Laval.

Première opérette mise en scène par Alain Zouvi et chorégraphiée par Monik Vincent, cette œuvre pleine de romance, d'intrigues et d'airs triomphants réunira sur scène plus de cinquante interprètes dont huit talentueux solistes québécois: Lucie St-Martin, Pierre Rancourt, Simon Chaussé, Klara Martel-Laroche, Guillaume Beaudoin, Eric Thériault, Rose Naggar-Tremblay et Alexandre Iannuzzi.

L’Opéra bouffe du Québec est une compagnie productrice d’opérettes qui œuvre à Laval depuis 1978. Sa mission est de garder vivants les grands classiques de l’opérette, en les remaniant au goût du jour.

Trois actes et quatre tableaux... en Italie

L'histoire de cet opéra-comique en trois actes et quatre tableaux nous conduit en 1800, en Italie, alors qu'une compagnie de soldats français entre dans un pensionnat de jeunes filles. Le Lieutenant Robert y rencontre la délicieuse couventine Stella, que ses parents, le duc et la duchesse della Volta, s'apprêtent à marier contre son gré au marquis Bambini.

La cantinière du régiment, Claudine, qui repousse régulièrement le tailleur Griolet, n’a d’yeux que pour le beau lieutenant. De son côté, le tambour-major Monthabor observe ces intrigues amoureuses en regrettant son divorce qui l’a séparé de sa fille à jamais. Sur fond d’histoires d’amour, de secrets de famille et de patriotisme, au final, la France apporte la liberté aux Italiens, les intrigues se dénouent… Actions, revirements et amour triomphant pour la centième œuvre lyrique d’Offenbach!

Voici les dates des représentations:

- les 9 et 15 novembre à 19 h 30 ;

- les 10, 16 et 17 novembre 2019, à 14 h.

À Maison des Arts de Laval (1395, boul. de la Concorde Ouest). Il est obligatoire de réserver au 450 667-2040 ou en ligne.