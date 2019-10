Des appels à projets d'artistes lancés sur l'exploration et le développement numérique

Les artistes, les écrivain(e)s et les organismes artistiques et littéraires, de toutes les disciplines, peuvent désormais soumettre leurs projets visant le développement d'expertise en matière de recherche, de création, de production, de diffusion et de rayonnement de contenu numérique d'ici le 2 décembre.

Les candidat(e)s sont également encouragé(e)s à concevoir et déposer des projets qui favoriseront la découvrabilité des contenus artistiques québécois dans l'univers numérique.

Une aide maximale fixée à 100 000 $

Les détails et les formulaires d'inscription sont disponibles sur le site web du Conseil pour les artistes et les organismes.

Les projets seront évalués au mérite, sous l'angle de l'intérêt, de la pertinence et de la faisabilité. L'aide maximale est établie à 100 000 $. Dans le cas des organismes, elle ne peut représenter plus de 75 % du coût total du projet.

Les projets qui accordent une place prépondérante à l'amélioration des compétences numériques ou à l'optimisation du rayonnement des contenus culturels dans l'univers numérique par la production ou la valorisation de métadonnées favorisant la découverte seront priorisés.

Sur la mesure Exploration et déploiement numérique

La mesure Exploration et déploiement numérique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec (mesure 62) qui vise à soutenir le développement culturel numérique au Québec.

Depuis sa mise en place en 2016, la mesure Exploration et déploiement numérique a permis la création de plus d'une cinquantaine de projets. L'an dernier, le Conseil a ainsi attribué une aide financière pour la réalisation de 21 projets numériques.

Pour en savoir plus sur le Plan, visitez le site dédié à la culture numérique et utilisez le mot-clic #PCNQ dans les médias sociaux.