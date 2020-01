Une Nuit de la lecture : Laval se met à la page

Présentée par la Fondation Lire pour réussir et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) dans le cadre de la Nuit de la lecture en France, une deuxième édition de la Nuit de la lecture se tiendra dans plusieurs régions du Québec, le samedi 18 janvier.

Parole-Création participe pour la première fois à cet événement en présentant Ouvrir la nuit. Neuf auteurs et autrices viendront alors présenter leur livre en entrevue et en lire des extraits au public à la Librairie Carcajou, sise au 3100 Concorde est, à Duvernay, à Laval.

De 17h à 17h30: trois autrices jeunesse chevronnées et dynamiques seront présentes. Il s'agit de Rollande Boivin, Roxane Turcotte et Mireille Villeneuve.

De 17h30 à 18h30: pour les adultes, roman, essai, poésie et verre de vin avec Micheline Duff, Claire Varin, Mireille Cliche, Patrick Coppens, Nancy R Lange et Jean-Pierre Pelletier.

De 18h30 à 19h: présentation de la programmation de "Rappel: Parole-Création"

Une deuxième salve d'activités se dérouleront également à la bibliothèque Germaine-Guèvremont de Laval (située au 2900 Boulevard de la Concorde E): après avoir aménagé un endroit dans la bibliothèque, toute la famille sera interpellée par trois activités tenues dans différents endroits de la bibliothèque.

18 H 15 : Accueil

De 18 h 30 à 20 h : Félix Laflamme (Maddox) BD

De 20 h à 20 h 15 : pause avec bouffe

De 20 h 15 à 21 h 45 : Ghislain Taschereau

De 21 h 45 à 22 h : Pause avec bouffe

De 22 h à 23 h : La souriante pensée pensive : Patrick Coppens et José Acquelin, qui excellent dans ce genre littéraire qu’on nomme l’aphorisme, joutent à coup de proses poétiques philosophiques à l’humour subtil.

Enfin, un troisième lieu accueillera cette Nuit de la lecture à Laval : la bibliothèque Multiculturelle (située au 1535 Boulevard Chomedey . Toute la famille sera interpellée par trois activités tenues dans différents endroits de la bibliothèque.

18 h 30 : Accueil

18 h 45 à 20 h : Activité animée par la bibliothécaire (chasse aux trésors ou autre)

20 h à 20 h 30 : Pause avec bouffe

20 h 30 à 22 h : Félix Laflamme (Maddox) BD

22 h à 23 h : Activité pour la famille Images & Mots. Des affiches s’animent en réalité augmentée. Venez vivre cette expérience artistique et poétique et découvrir les processus de création de cette exposition.

Depuis quatre ans, en France, le ministère de la Culture invite les librairies, bibliothèques et lieux culturels à ouvrir leurs portes la nuit tombée pour offrir des animations gratuites sur le livre et la lecture. Le 18 janvier, le Québec se joint à la Nuit de la lecture avec des écrivaines et des écrivains d’ici. Le programme de lectures, riche et diversifié, s’adresse à tous les publics et est disponible sur le site.