Appel à projets pour les artistes, écrivain(e)s et organismes artistiques de Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval, en collaboration avec Culture Laval, lancent le 3e appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Laval. Les artistes et organismes résidant sur le territoire de Laval ont jusqu’au 3 avril 2020 pour déposer leurs projets auprès du Conseil.

Voici les volets existants pour en savoir plus sur la participation à chaque discipline:

Culture Laval offre un accompagnement individuel aux artistes et aux écrivain(e)s professionnel(le)s ainsi qu’aux représentant(e)s d’organismes artistiques qui désirent présenter une demande. De plus, une séance d’information pour les artistes aura lieu le samedi 25 janvier 2020, à la salle polyvalente au 397, boulevard des Prairies, 4e étage à Laval. La journée sera divisée comme suit :

- De 10 h à 11 h 30 : Séance d’information collective;

- De 11 h 30 à 12 h 30 : Aide-conseil express sur inscription.

Lieu :

Une formation éclairante sur le développement de projets et la pensée numérique aura lieu le mardi 18 février 2020 de 9 h à 17 h.

Culture Laval propose une formation intitulée "Mettre à profit les liens naturels entre culture et pensée numérique". Conçue par le Conseil québécois des arts médiatiques et animée par Mériol Lehmann, gestionnaire culturel dans ce domaine, cette formation s’adresse entre autres à ceux qui envisagent de présenter une demande dans le cadre du programme de partenariat territorial, pour un projet de création ou de diffusion faisant appel à l’exploitation des ressources et des technologies de pointe.



Pour obtenir de l’information sur ces activités ou de l’aide-conseil pour compléter une demande, contacter la conseillère en développement culturel de Culture Laval Fleur Froidefond ([email protected] ou 450 639-3555).