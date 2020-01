L'Orchestre symphonique de Laval réchauffe l'Hiver

Cet hiver ne sera pas comme les autres car l’Orchestre symphonique de Laval lance un nouveau rendez-vous de musique classique : le Festival Classique hivernal. Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février 2020, la première édition de ce rassemblement célébrera Beethoven !

L’esprit du festival est axé autour des histoires autour du feu, tuques, mitaines, chocolats chauds et essentiel… sur les classiques de Beethoven ! Réentendez ses plus belles symphonies dans un esprit festif et hivernal.

Chacun son activité

Vous vivrez avec l'orchestre des oeuvres déjà entendues et empruntées par de grands classiques du cinéma, comme le Parc Jurassic, Fantasia, Orange Mécanique, Django déchainé et bien plus, avec des billets à prix accessible. Des activités pour tous les âges font partie de la grande célébration : conte hivernal en musique pour les enfants, patin à glace, causerie et anecdotes sur Beethoven en format 5 à 7, conférences pré-concert Autour du feu et tant d'autres.

Le savoir-faire des musiciens de l'Orchestre est à l'honneur à travers les oeuvres magistrales de Beethoven. Au programme, les 3ème, 5ème, 6ème, et 7ème et 9ème symphonies en trois jours, toutes dirigées par le chef Alain Trudel. Samedi, le pianiste Charles Richard-Hamelin offrira deux concertos dans la même journée. Un marathon musical qui ne manquera pas de remplir de gaité et réchauffera les coeurs.