Charles Decroix, nouveau directeur de l'Orchestre symphonique de Laval

Le président du conseil d’administration de l'Orchestre symphonique de Laval vient de l'annoncer: Charles Decroix a été nommé au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions à partir du 26 février prochain.

Depuis les cinq dernières années, Charles exerçait ses talents de directeur général au sein de l’Alliance chorale du Québec. Précédemment, il occupait la même fonction à l’Institut canadien d’art vocal depuis 2012. Charles Decroix a commencé le piano à 6 ans et poursuit sa scolarité dans des classes à concentration musique. Il est détenteur d’une maîtrise en musique et administration de la musique de La Sorbonne Paris IV (2001-2006).



Après une année au Québec (2007) durant laquelle il a découvert le grand dynamisme culturel de la province, Charles Decroix est retourné en France poursuivre une maitrise en Management et administration de projets culturels aux HEC Paris. Il a travaillé ensuite pour d'importantes formations orchestrales et lyriques françaises, comme l'Orchestre National de France, l'Ensemble intercontemporain ou le Festival international d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, avant de s'établir au Québec en 2012. Il est devenu citoyen canadien en 2018.



Winston McQuade, président du Conseil d'administration, a déclaré: « Je souhaite la bienvenue à Charles Decroix. Notre nouveau directeur général peut être assuré du soutien total du conseil d’administration. Nous sommes également heureux de pouvoir continuer à collaborer avec Maude Brunet et la remercions d’avoir tenu avec brio l’intérim à la direction générale depuis septembre dernier, notamment lors d'un temps fort pour l'Orchestre qui concrétise de grandes ambitions à l'image du tout récent Festival Classique hivernal ». Désirant consacrer davantage de temps à sa carrière de mezzo-soprano, Maude Brunet regagnera ses anciennes fonctions à l’orchestre, après avoir assuré la transition harmonieuse des dossiers