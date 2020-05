Le 50e anniversaire des Loisirs Ste-Béatrice reporté au 19 juin 2021

En raison de la pandémie du coronavirus, et à la suite des mesures imposées par les autorités gouvernementales, dont l’arrêt des activités non essentielles, le comité organisateur du 50e anniversaire des Loisirs Ste-Béatrice annonce le report, en 2021, de la Grande fête prévue le 20 juin prochain.

« Cette décision, prise de concert avec nos partenaires, n’était pas facile à prendre, mais elle était devenue nécessaire afin de protéger le public, les artistes et nos bénévoles, souligne le Comité organisateur par voie de communiqué ».

Optimisme ambiant

Malgré cette situation préoccupante pour l’ensemble de la population, le comité organisateur des Loisirs Ste-Béatrice est optimiste et voit cette situation comme une occasion unique de prolonger son anniversaire.

« Nous avons réfléchi à plusieurs scénarios possibles, dont un report à l’automne, mais nous croyons qu’il est préférable de reporter la Grande fête à l’an prochain, soit le 19 juin 2021. Cela nous donne une raison de plus de prolonger les festivités et d’entrer dans l’âge d’or avec une année de plus! D’ici là, nous poursuivons l’effort collectif qui nous permettra de vaincre

cette crise ensemble », a poursuivi l'équipe.

Se réinventer en ligne

Pendant cette crise particulière l’équipe des Loisirs Ste-Béatrice propose différentes capsules en direct sur l’application Zoom. Il est possible de participer à un cours de Zumba dans le confort de son salon, gratuitement. Il s’agit d’une belle façon de chasser l’ennui et de garder la forme. Pour plus d’informations, visiter le site www.lsblaval.ca