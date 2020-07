Les haltes estivales : ouverture du premier site à la station de métro Montmorency

La Ville de Laval est heureuse d’annoncer l’ouverture du premier site d’aménagements extérieurs temporaires du projet Les haltes estivales.

Il s’agit de l’un des huit espaces qui seront aménagés au cours des prochaines semaines. Ainsi, à la suite de la station de métro Montmorency, les sites suivants auront leur halte estivale :

Berge aux Quatre-Vents (Laval-Ouest);

Berge du Vieux-Moulin (Saint-François);

Bibliothèque Émile-Nelligan (Laval-des-rapides);

Bibliothèque Sylvain-Garneau (Sainte-Rose);

Centre communautaire Saint-Louis-de-Montfort (Pont-Viau);

Église de Saint-Vincent-de-Paul (Saint-Vincent-de-Paul);

Parc Marcel-Gamache (Sainte-Dorothée).

Par cette initiative, la Ville veut offrir aux Lavallois des espaces extérieurs agréables et aménagés pour qu’ils se les approprient et les occupent. Faisant partie des municipalités les plus durement touchées par la pandémie au Québec, elle souhaite, par ces haltes, créer des espaces publics sécuritaires et conviviaux pour ses citoyens habitant au sein de quartiers densément peuplés qui comprennent des populations plus vulnérables.

En effet, les familles qui y vivent n’ont pas toujours accès à une cour privée, étant en grande majorité locataires de leur habitation.

Ce projet d’urbanisme tactique est réalisé avec la participation financière de la Fondation AMC (Association médicale canadienne) et grâce au soutien de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), qui a fait don de 51 000 $ à la Ville dans le cadre du Fonds COVID-19 d’aide communautaire pour populations vulnérables.

« En tant que gouvernement de proximité, nous voyons clairement à quel point de nombreux Lavallois ont été touchés par la pandémie. C’est pourquoi nous souhaitions leur offrir plus d’espaces extérieurs où ils pourront profiter de l’été tout en respectant les règles de distanciation physique. Je tiens à remercier la FCM pour ce don et la Fondation AMC pour sa participation à la mise en œuvre de cette initiative », mentionne le maire Marc Demers.

Consultations citoyennes

Au cours du mois de septembre, des représentants de la Ville parcourront les huit sites afin de recueillir les impressions des citoyens sur place. Un mur à idées virtuel sera également mis à la disposition des citoyens sur la plateforme repensonslaval.ca pour qu’ils puissent y partager leurs suggestions en vue d’une prochaine édition.