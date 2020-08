Une programmation numérique pour l'Orchestre symphonique de Laval

Les musiciennes et musiciens de l’Orchestre symphonique de Laval et son directeur artistique et chef d’orchestre Alain Trudel ont dévoilé ce mercredi 26 août la programmation de leur 35e saison musicale.



Depuis le début de la pandémie, l’Orchestre a multiplié les initiatives en ligne afin de conserver un lien étroit avec son public et a développé une saison 20-21 en deux temps : un « Automne numérique » suivi d’un retour prévu en salle dès janvier 2021.

« Plus que jamais, nous avons tous besoin de la beauté, de la pertinence et du réconfort que l’art nous apporte », a souligné Alain Trudel, chef d’orchestre et directeur artistique.

L’Orchestre assurera à son public et à ses musicien.ne.s une saison sécuritaire, dans le plus grand respect des directives gouvernementales, mais aussi souple et flexible, avec la mise en place d’une politique de billetterie unique, qui garantit le remboursement ou le crédit sans motif ou justification jusqu’à 3 jours avant la date de l’événement.

Alors qu’il amorce sa 14e saison en tant que chef et directeur artistique de l’OSL, Alain Trudel se réjouit de cette saison 20-21 absolument unique, non seulement par le contexte dans lequel elle s’inscrit mais aussi par la richesse, la qualité et l’audace de la programmation qu’elle réserve.

Une programmation en deux parties

La première partie de cette saison 2020-2021 est articulée autour de l'Automne numérique. L’Orchestre présentera durant l’automne trois grands concerts symphoniques et un concert symphonique Famille, tous diffusés en avant-première dans les salles de cinéma du Cinéspectacle, soit dans quelques 10 salles au Québec afin d’offrir la possibilité à un grand nombre de Québécois.e.s de vivre à nouveau le frisson de l’expérience orchestrale dans un contexte optimal et sécuritaire. Ces concerts seront ensuite disponibles sur osl.ca.

Les trois Grands Concerts sont :

Classique à la demande, du dimanche 4 octobre au samedi 24 octobre 2020;

Du baroque aux classiques, du dimanche 22 novembre au samedi 12 décembre 2020;

Musique de film, du dimanche 20 décembre au samedi 2 janvier 2021.

Rhapsody in Blue de Gershwin et l’Ouverture du Barbier de Séville de Rossini seront, entre autres, à l’honneur dans Les Grands concerts : Classique à la demande avec le soliste Jean-Philippe Sylveste au piano et les Noces de Figaro de Mozart, la 5e Symphonie de Beethoven, Vivaldi, Haendel, Bach et Hétu pour les Grands concerts : Du Baroque aux classiques avec le soliste Antoine Bareil au premier violon solo. Enfin, le Grand concert dédié aux musiques de films offrira quelques œuvres célèbres du répertoire de John Williams (Star Wars, Harry Potter) en plus d’œuvres de Dompierre, Morricone, Rodgers, et Rota.



Le Concert Famille sera le spécial Halloween. Halloween, clarinette et marionnettes, du dimanche 25 octobre au samedi 14 novembre 2021. Christopher Hall, clarinettiste et comédien, viendra émerveiller les plus jeunes pour un programme spécial Halloween autour des compositeurs québécois Rozankovic et Goulet.

Bonus de capsules

Pour compléter l’Automne numérique, l’Orchestre présentera gratuitement sur osl.ca 6 capsules vidéo de musique de chambre, mettant de l’avant des formations de chambre constituées de musicien.ne.s de l’orchestre. Ces capsules offriront des répertoires éclectiques, allant d’œuvres de jeunesse de Mozart à un arrangement pour piano et cordes d’une compilation de thèmes du célèbre jeu vidéo Zelda, composés par Koji Kondo.

Seront également disponibles en ligne 12 capsules vidéo de yoga musical, animées par l’excellente professeure Carole Morency et plusieurs musiciens de l’OSL en formations de chambre. Les capsules seront disponibles tout au long de l'automne numérique, à partir de septembre.

La seconde partie de la programmation concernera, dès janvier, un retour de l’Orchestre à la Salle André-Mathieu de Laval. Enfin, pour ses quatre concerts intimes de musique de chambre à l’Église Saint-Maurice de Duvernay, piano, jazz, contrebasses, cuivres et piano seront respectivement à l’honneur les 14 novembre 2020 et les 6 janvier, 13 mars et 24 avril 2021.