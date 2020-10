Les Bibliothèques de Laval se démarquent par leur offre virtuelle

Après avoir proposé une programmation des plus riches avec leur Festival NUM, tenu la semaine dernière, les bibliothèques de Laval poursuivent leur lancée virtuelle.

D’ici la fin 2020, elles offriront près de 25 nouvelles capsules vidéo créées spécialement par les artistes, les conteurs et les conférenciers appréciés par leur clientèle. Les contenus seront pour tous les âges, sous forme de conférences et d’ateliers très variés.

Depuis le début de la crise sanitaire, les Bibliothèques de Laval ont multiplié les initiatives pour remplacer leur programme d’activités en salle, qui est fort populaire et souvent presque complet dès son dévoilement.

Elles ont donc transformé leurs conférences en capsules vidéo et se sont dotées d’une chaîne YouTube, et l’ensemble des contenus sont désormais accessibles en tout temps – un fait rare, parmi les bibliothèques du Québec. Depuis juillet, trois vidéos sont diffusées chaque semaine, et elles sont classées parmi les programmations Jeunesse, Escapades, Techno et Vivre.

Les nouvelles capsules à paraître d’ici à la fin de l’année peuvent être visionnées en primeur, avec l’abonnement aux notifications. Elles incluent notamment les titres suivants :

· La grande odyssée de Bagatelle. Des histoires amusantes et participatives sur l'univers créatif des histoires et des contes d'hier à aujourd'hui. Pour les enfants de 4 à 10 ans. Prochain rendez-vous pour l’Halloween, le 29 octobre.

· Bon anniversaire, Beethoven! Par des anecdotes, citations et faits cocasses, découverte de l'être humain derrière le compositeur et la richesse de son apport, avec la musicologue Catherine Mathieu et du violon solo de l'Orchestre symphonique de Laval, Antoine Bareil. Dès le 4 novembre.

· La Grande Semaine des tout-petits . Pour souligner la Journée mondiale de l'enfance et des droits des enfants, Ari Cui Cui a concocté une histoire et une chanson bien spéciales, et elle invite les enfants à se joindre à elle et ses amis pour les découvrir. Dès le 20 novembre.

· Club de lecture . L’animatrice Carole Lamoureux propose une incursion dans le roman Rebecca, de Daphné du Maurier. L’intrigue met en scène une jeune fille inexpérimentée et un homme d'âge mûr au passé lourd. Dès le 28 novembre.

· Conseils du Ludologue . ​ Sylvain A. Trottier suggère des jeux de société disponibles pour le prêt parmi les collections des Bibliothèques de Laval. Dès le 1er décembre.

Pour en savoir plus, consultez la programmation complète des activités virtuelles des Bibliothèques de Laval, et abonnez-vous à la chaîne YouTube des Bibliothèques de Laval.