Campagne de financement pour restaurer l’orgue Casavant de l’église Saint-Vincent-de-Paul

À l’heure où les églises défraient les manchettes à cause des nombreuses fermetures et des questionnements soulevés par plusieurs afin de trouver des solutions pour conserver ou reconvertir ces bâtiments patrimoniaux, la paroisse Saint-Vincent de Paul a fêté l’an dernier son 275e anniversaire de fondation, et pour cette paroisse encore bien vivante et fréquentée, pas question de fermeture!

L'année 2021 marquera le 75e anniversaire de construction de l’orgue Casavant de l’église. Cependant, l’usure du temps se fait grandement sentir sur l’instrument. Une restauration majeure s’impose donc afin de lui redonner ses lettres de noblesse et d’assurer sa pérennité.

À sa construction, cet orgue était le plus gros de l’île Jésus (devenue maintenant Laval); ce fut un achat considérable pour une population rurale composée d’environ 1 000 habitants à l’époque, notamment au sortir de la Deuxième Guerre mondiale.

La situation géographique de l’instrument (qui est installé dans le chœur de l’église, c’est-à dire devant les gens et non pas derrière, au jubé, comme la plupart des orgues), ainsi que la superbe acoustique de l’église historique de Saint-Vincent-de-Paul ont fait qu’en plus de jouer à toutes les célébrations religieuses depuis 75 ans, il a été régulièrement utilisé pour de nombreux concerts (Orchestre symphonique de Laval, Chœur de Laval, Petits Chanteurs de Laval, etc.).

Or, avec sa restauration, nous voulons plus que jamais continuer à encourager ce volet culturel. D’ailleurs, un concert d’inauguration mettant en vedette Jean-Willy Kunz, organiste d’origine franco-québécoise attitré à la Maison symphonique et à l’Orchestre symphonique de Montréal, est déjà prévu pour clôturer les travaux de restauration. Cet événement musical sera offert gratuitement au grand public de Laval.

Grâce, entre autres, à la générosité de la Caisse Desjardins du Centre et de l’Est de Laval, de Francine Charbonneau, députée des Mille-Isles, des Chevaliers de Colomb et de plusieurs compagnies et commerces lavallois, nous avons amassé depuis décembre dernier la somme de 25 000 $.

À présent, nous faisons appel à la générosité des Lavallois et des Lavalloises afin d’atteindre notre objectif de 40 000 $ qui nous permettra alors de commencer les travaux au printemps 2021.

En bref, cet orgue, dont les paroissiens sont encore très fiers aujourd’hui, a été et est toujours au cœur de la vie paroissiale et culturelle de Saint-Vincent-de-Paul et de Laval depuis 75 ans. En participant à cette campagne de financement, vous contribuerez donc à la conservation du patrimoine historique et musical de la ville et à sa mise en valeur. De plus, tout don de 50 $ et plus vous donnera droit à un crédit d’impôt.

Les donateurs peuvent communiquer avec Denis Gagné, organiste-titulaire et responsable de la musique à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Laval au (514) 567-7626 ou encore par courriel ([email protected]).