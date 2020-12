Le Musée Armand-Frappier propose des activités virtuelles aux jeunes curieux 

Cet hiver, le Musée Armand-Frappier propose aux jeunes curieux de jouer les scientifiques depuis chez soi en participant à aux animations virtuelles de l'établissement.

Dès janvier, les « Jeunes au labo! » démystifieront les sciences de l'alimentation. Tandis qu'en mars, le camp de la relâche les amènera à en apprendre davantage sur nos cellules.



La science bonne à croquer! - « Jeunes au labo! »

Ateliers scientifiques virtuels animés depuis nos laboratoires, de 6 à 13 ans.

Vendredi ou samedi, du 22 janvier au 27 mars 2021 (pause les 5 et 6 mars). À 13h (6-8 ans) et 14h (9-13 ans).

Vous avez des jeunes curieux à la maison? Le Musée amène les sciences directement chez vous! En compagnie d’un animateur scientifique et par le biais de démonstrations de laboratoire, de quiz et de défis à relever, les jeunes démystifieront les sciences de l'alimentation. Ils comprendront mieux les fondements scientifiques se cachant derrière tous les conseils que l’on reçoit sur la nutrition.

Activité tarifée. Inscriptions en ligne en cours. Information et inscription : musee‐afrappier.qc.ca ou (450) 686‐5641 poste 0

Des molécules aux cellules! - Camp scientifique de la relâche

Ateliers scientifiques virtuels animés depuis nos laboratoires, de 6 à 13 ans.

Du lundi au vendredi, du 1er au 5 mars 2021. À 10h, 13h (6-8 ans), 11h et 14h (9-13 ans).

Cet hiver, pour la relâche, le Musée propose des animations scientifiques en ligne sous le thème Des molécules aux cellules! Cette thématique a pour but de faire découvrir les molécules et cellules qui sont à la base des êtres vivants, des microbes aux humains! À l’aide de moyens ludiques, les jeunes seront amenés à découvrir différents types de cellules et leur rôle.

Activité tarifée – Inscriptions en ligne en cours. Information et inscription : musee‐afrappier.qc.ca ou (450) 686‐5641 poste 0.

Bougez avec le Musée Armand-Frappier!

Animation en ligne en direct de notre exposition « Bouger! », pour tous.

Dimanche 17 janvier 2021, de 15h30 à 16h.

Le Musée vous invite à participer virtuellement et en famille, à un mini-atelier d'apprentissage actif. Le dimanche 17 janvier. l'animatrice, Myriam vous proposera d'activer votre corps et vos neurones pour en apprendre davantage sur les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Une belle occasion de découvrir en avant-première quelques contenus de notre nouvelle exposition Bouger! en attendant la réouverture du Musée.



Gratuit – Inscriptions en ligne en cours. Information et inscription : musee‐afrappier.qc.ca ou (450) 686‐5641 poste 0.