Zoom sur la programmation virtuelle hiver-printemps

Les Lavallois pourront animer leur quotidien grâce à la nouvelle programmation virtuelle des Bibliothèques de Laval dès maintenant disponible.

Au total, plus d’une soixantaine d’activités pour tous les âges, créées par des artistes et des conférenciers, se déploieront de février à juin autour de quatre grandes thématiques : Jeunesse, Escapades, Techno et Vivre.

De plus, des activités en direct seront tenues sur Zoom (inscription requise) et Facebook – une nouveauté –, parallèlement à la diffusion de vidéos sur la chaîne YouTube du réseau des bibliothèques.

« Avec l'offre d'une programmation virtuelle aussi attrayante, qui témoigne du rôle fort dynamique que jouent les Bibliothèques de Laval auprès de toutes les clientèles, la Ville exprime une fois de plus son engagement à rendre la culture et la connaissance toujours plus accessibles à tous les Lavallois », a mentionné Aram Elagoz, conseiller municipal de Renaud et responsable des Bibliothèques de Laval.

Avant-goût de la programmation

Les activités de la nouvelle programmation couvrent une foule de sujets d’intérêt. Notamment, elles comprennent des exercices simples et accessibles présentés par Nicole Bordeleau, mais aussi des capsules sur les 100 premiers jours de la présidence Biden et sur le phénomène des théories du complot.

Le choix est donc très vaste, allant d’une causerie présentée par l’Orchestre symphonique de Laval aux ateliers de construction de robots, sans oublier les clubs de lecture. Mentionnons finalement la capsule des conseils et astuces du nutritionniste urbain Bernard Lavallée, réalisée dans le cadre de la Journée internationale de la Terre.

Programmation spéciale durant la semaine de relâche

Du 1er au 5 mars, tous les jours à 14 h, les Bibliothèques de Laval présenteront notamment des contes, des ateliers de codage et des sessions de création de jeux vidéo. Durant la semaine, des trucs et astuces sur la création d’une histoire en bande dessinée seront proposés par Alex A. (L’Agent Jean) et Félix LaFlamme (Les mégaventures de Maddox). Une séance ludique de relaxation avec Ari Cui Cui fait aussi partie de cette programmation, sans oublier les aventures rocambolesques de Bagatelle et Frisson.

Ligne téléphonique pour les aînés

Rappelons que parmi les nombreuses initiatives des Bibliothèques de Laval pour favoriser l’accès à la culture, la ligne téléphonique Une histoire au bout du fil a été créée. À ce jour, plus de 1 500 appels ont été recensés sur cette ligne destinée avant tout aux aînés et accessible gratuitement 24 heures sur 24. On y écoute des capsules littéraires lues par des personnalités publiques inspirantes, dont Fred Pellerin, Louise Tremblay d'Essiambre et Béatrice Picard.