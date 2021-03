Arrivée d'une nouvelle équipière à Culture Laval

L'organisme Culture Laval vient d'accueillir Marie-Pier Blain au sein de son équipe qui agira à titre de responsable à la recherche et aux contenus du projet de découvrabilité des CRC.

Détentrice d’une maîtrise en histoire de l’art de l’Université de Montréal et d’un diplôme de 2e cycle en gestion des organismes culturels de HEC Montréal, elle possède plusieurs expériences professionnelles en gestion documentaire, en catalogage, en rédaction et en révision de textes, en traduction, en recherche scientifique, en administration et en communications dans les milieux culturel et muséal.



Son travail portera principalement sur la recherche des outils et des pratiques numériques permettant aux organismes culturels du territoire de bonifier leur offre et d’accroître leur présence en ligne.