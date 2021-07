Exposition de 50 artistes peintres et sculpteurs à Vieux Sainte-Rose

La Corporation Rose-Art présente la 25e édition de son Symposium. Dans le quartier champêtre du Vieux Sainte-Rose, des artistes de Laval et d’autres régions du Québec, vous attendent durant quatre journées de festivités.

Madame Carole Faucher, présidente de Rose-Art et coordonnatrice du Symposium de Sainte-Rose avec notre présidente d'honneur Mme Virginie Dufour, Conseillère municipale de St-Rose et Membre du Conseil exécutif de la Ville de Laval, procèdent au lancement des activités qui se tiennent du 22 au 25 juillet prochain.

Ce symposium, toujours très attendu du public, se déroulera aux environs de l’église Sainte-Rose-de-Lima et de la Vieille Caserne entre les rues Filion et Deslauriers-Hotte. Chaque année, plus de 20,000 visiteurs viennent voir et apprécier le travail de ces artistes.

Durant ces quatre jours, 50 artistes sélectionnés par un comité indépendant de Rose-Art offriront aux visiteurs, une palette infinie de couleurs et de styles. En tableau ou en sculpture, tous les styles se côtoient, du figuratif à l’abstrait, pour surprendre les gens du public. Le comité organisateur présente, dans un répertoire imprimé couleur, les artistes qui tissent la trame de ce spectacle pour les yeux.

Un rendez-vous annuel

Par la même occasion, le public pourra visiter la galerie la Vieille Caserne où l’exposition a pour thème : « Les témoins du temps » et au Centre d’Art, une exposition de tableaux grands formats présentée par les artistes de la Corporation Rose-Art. Au rez-de-chaussée, il y aura l'exposition « Coup de cœur du public » où le public est invité à voter pour son œuvre préféré.

Toutes les activités offertes sont gratuites. Les visiteurs pourront profiter des aires de repos prévues sur le site.

Des partenaires se sont associés à cet événement pour en assurer le succès. Parmi ceux-ci, nous retrouvons Patrimoine Canada, le député de Ste-Rose Monsieur Christopher Skeete, différents ministères, la Ville de Laval, la Caisse Desjardins du Nord de Laval, le site de Radio-Classique, le Courrier Laval, etc. et quelques commerçants locaux apportent aussi leur appui.