Édition 2021 de la traditionnelle Fête de la famille

En raison du contexte actuel et des mesures sanitaires en vigueur, la Ville de Laval a décidé de revisiter sa traditionnelle Fête de la famille, qui est tenue annuellement la première fin de semaine de septembre. Ainsi, afin d’éviter tout grand rassemblement, une formule revisitée sera proposée aux Lavallois.

Dès le début août et jusqu’à fin octobre, différentes activités libres remplaceront l’événement habituel, notamment des sentiers ludiques, des jeux géants, des activités circassiennes et des animations thématiques dans six parcs.

« Depuis sa création en 2000, cet important rendez-vous annuel rassemble des dizaines de milliers de citoyens qui célèbrent ensemble la fin de l’été. Après une année où les initiatives virtuelles étaient priorisées et l’annulation de l’édition 2020 de la Fête de la Famille, nous sommes fébriles à l’idée d’enfin offrir une programmation diversifiée et des activités en présentiel. Nous invitons les citoyens à profiter de cette formule adaptée qui saura plaire aux petits et grands! » — Marc Demers, maire de Laval

Sentiers ludiques

Les sentiers ludiques feront vivre aux participants des histoires mystérieuses et magiques. L’activité sera séparée en six stations de jeu dispersées le long du parcours pédestre dans lequel les participants devront répondre à des énigmes et relever des défis parmi les arbres et la verdure. Ces derniers n’auront qu’à se présenter au point de départ de chaque parcours et à télécharger le code QR afin d’accéder à l’application mobile et aux instructions du jeu.

D’août à fin septembre : des sentiers ludiques gratuits et en accès libre seront aménagés au parc Bernard-Landry et à la berge des Baigneurs;

De septembre à fin octobre : un parcours sera aménagé au Centre de la nature.



Activités ludiques en famille

Entre le 28 août et le 12 septembre, des activités ludiques et familiales seront organisées successivement dans 6 parcs la fin de semaine sous les thématiques du monde « Jura-cirque » et des jeux géants. La programmation et les consignes pour accéder à ces activités spontanées seront divulguées sur le site Web du programme Dehors cet été à partir du 25 août.