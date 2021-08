Zoom Art : un projet autour du métro Montmorency

La Ville de Laval dévoile Zoom Art, un projet d’art déployé dans le quadrilatère entourant le métro Montmorency et accessible à tous du 10 septembre au 3 octobre.

Réalisées par onze artistes provenant de Laval, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, les images d’art contemporain intégrées dans l’exposition font écho à la pluralité de la population lavalloise.

Les citoyens pourront admirer ces œuvres sous la forme d’affiches géantes présentées à l’intérieur du métro, sur des panneaux publicitaires et sur des abribus.

Ce projet vise à rendre l’art actuel plus accessible aux citoyens et à susciter une forme de découverte, d’étonnement et d’émerveillement.

Les 30 images du parcours, que l’on retrouve sur 42 supports, ont été sélectionnées autour du thème du réalisme magique, ainsi chaque œuvre possède un fort pouvoir d’évocation et d’étrangeté.

« Ma collègue, Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et responsable des dossiers de la culture, et moi, trouvons formidable que la population de Laval puisse côtoyer le talent artistique de chez nous et d’ailleurs, de constater que l’art puisse être accessible autant dans les musées que dans la rue. Le superbe rendu des œuvres d’art du projet Zoom Art sur le mobilier urbain et à l’intérieur du métro démontre toute la gamme de possibilités d’exposition qui s’offrent aux citoyens », a indiqué Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif

Cette année, Zoom Art se découvre sur divers supports publicitaires : trois affiches surdimensionnées aux abords des tourniquets du métro Montmorency, huit boîtes lumineuses sur les quais du métro Montmorency, 13 abribus et deux panneaux publicitaires en bordure de grands boulevards.

En accompagnement des images, de courts textes de présentation permettent de mieux découvrir l’artiste et son œuvre. Cette année encore, une carte géographique est disponible en ligne et offre la possibilité aux citoyens de découvrir le projet Zoom Art en mode parcours urbain.

Ces oasis artistiques invitent les citoyens à réfléchir, à s’évader et à ressentir différentes émotions dans leurs trajets quotidiens à pied, à vélo, en métro, en autobus ou en voiture.

Après cette année pandémique, le projet Zoom Art s’offre comme un baume artistique. Cette initiative culturelle s’intègre dans le cadre des Journées de la culture, par son volet de médiation (visites commentées et conférences d’artistes).

Elle s’inscrit également dans la vision de Métamorphoses créatives, qui vise à dynamiser et à développer le centre-ville de Laval grâce à des propositions culturelles innovantes visant l’expérience humaine.