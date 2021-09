De l’art public sur tous les sites et tous les bâtiments municipaux de Laval

La Ville de Laval se dote d’une politique municipale visant à intégrer de l’art public aux sites et aux bâtiments municipaux de son territoire. Les œuvres réalisées par des artistes majeurs, de renommée nationale et internationale contribueront à l’esthétisme urbain.

La Politique municipale d’intégration de l’art public aux sites et bâtiments municipaux prévoit une réserve de 1,75 % du budget des projets de construction, d’agrandissement, de réfection ou de rénovation de bâtiments ou de sites financés en totalité ou en partie par des fonds municipaux. La Ville pourra ainsi faire l’acquisition d’œuvres d’art public qui s’ajouteront aux 53 déjà existantes sur le territoire lavallois.

La juste rémunération des parties prenantes aux projets artistiques sera assurée.

« Depuis 1961, les bâtiments construits grâce à une subvention du gouvernement du Québec doivent inclure une œuvre d’art public qui équivaut à 1 % du budget de construction. Cette obligation n’existe pas pour les investissements en immobilisation municipaux, et c’est pourquoi la Ville adopte cette politique encore plus ambitieuse. Nous allons encore plus loin en confirmant notre engagement à positionner la culture comme pilier de développement des communautés et à améliorer la qualité de vie des Lavallois en leur offrant un accès à des œuvres d’envergure d’artistes professionnels en art visuel. Non seulement notre paysage urbain en sera enrichi et dynamisé, ce sera aussi l’occasion pour les citoyens de redécouvrir certains lieux sous un œil nouveau, et ce, bien rapidement puisque cinq nouvelles œuvres seront installées ce mois-ci », a précisé Marc Demers, maire de Laval.

Les objectifs de la politique

Dans son processus de réflexion, la Ville s’est inspirée non seulement de la Politique d’intégration des arts à l’architecture du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ), mais également des règlements d’autres villes nord-américaines qui allouent une part de leur budget en infrastructures à l’art public. Elle a décidé d’affirmer sa volonté de soutenir et de promouvoir l’art public en créant une politique à son image.

« Cette politique donne une orientation commune à l’ensemble des services de la Ville en ce qui concerne l’intégration de l’art public, en plus de fournir un cadre nous permettant de moduler les appels à projets afin que l’art présent sur le territoire témoigne de la vision de la Ville, de son histoire et de sa culture en évolution », d'ajouter Lysanne Gendron, directrice adjointe, Culture, loisirs, sport et développement social.

La politique comprend quatre principaux objectifs :

- Offrir à la population lavalloise l’accès à des œuvres contemporaines d’artistes professionnels prioritairement lavallois ou québécois, et plus largement canadiens et internationaux;

- Soutenir la création artistique par l’intégration d’œuvres d’art à l’architecture et à l’environnement des lieux publics municipaux;

- Enrichir et embellir le paysage urbain lavallois;

- Développer des pratiques intersectorielles pour la réalisation de projets d’art public d’envergure.

Un mode de financement innovant

Un règlement parapluie permet d’assurer une bonne intégration des œuvres aux sites, bâtiments ou quartiers.

La politique prévoit également la mise en place d’un mécanisme financier permettant de conserver les sommes affectées à l’acquisition d’une œuvre d’art public lorsque le projet immobilier ou l’ouvrage d’art admissible n’offre pas les conditions optimales ou lorsque les circonstances ne s’y prêtent pas.

Ces sommes permettront de bonifier un projet hors norme ou tout autre projet d’art public ou de restaurer une œuvre d’art public in situ.